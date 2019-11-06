С ООО «Капитал Медицинское Страхование» - ваше здоровье в надежных руках

Жители нашего региона могут обратиться к страховым представителям в поликлиниках Волгограда и области. В Волгоградском филиале работает 119 специалистов, находящиеся непосредственно в медицинских учреждениях. Любой житель города и области может обратиться к страховому представителю, если после приема врача появились претензии или вопросы. Мы обеспечим индивидуальный подход, заботу и внимание каждому человеку!

Согласно действующему в России законодательству, в каждой второй поликлинике работает пункт для оперативной связи с представителями страховых компаний. Получить консультацию пациенты могут лично у специалиста. Все эти услуги предоставляются гражданам в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Институт страховых представителей появился в России совсем недавно, только в 2016 году, но уже успел зарекомендовать себя как важное звено в большой и сложной системе охраны здоровья граждан. Любой человек, которого не устраивает уровень оказываемой медицинской помощи, может обратиться для решения наболевших вопросов к специалисту по страховым услугам. Как показывает практика, пациенты положительно оценивают работу «менеджеров здоровья» и доверяют им даже самые сложные случаи.

Страховой представитель при Вашем обращении разъяснит информацию о качестве и объемах оказанной Вам медицинской помощи, информирует о возможности бесплатного прохождения профилактических мероприятий в целях раннего выявления и предупреждения развития опасных заболеваний.

Обращаться к своему страховому представителю нужно в любых возникающих вопросах при получении медицинской помощи - лучше предупредить возможные проблемы и получить профессиональную консультацию.

Фото: «Капитал МС».

Своевременное обращение к Вашему страховому представителю может спасти Вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти Вашу жизнь!

Страховой представитель - Ваш помощник!

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Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65 (звонок бесплатный).

Центральный офис Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области:

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а. 8-800-100-81-02 (круглосуточно) Наш сайт: www.kapmed.ru

Сохраните здоровье с нами!

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