2019-11-06T14:03:06+03:00
Общество

Старейшая котельная Волгограда возобновила экскурсии для школьников

Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, провели занятия по профориентации
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Фото: КТФото: КТ
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«Концессии теплоснабжения» совместно с благотворительным фондом «Открывая горизонты» организовали экскурсию на котельную ДОЗ имени Куйбышева для учащихся школы-интерната Краснооктябрьского района. Экскурсия проводилась в рамках программы профессиональной ориентации «ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР».

В ходе экскурсии школьников познакомили с историей старейшего источника теплоснабжения Волгограда. Котельную построили в 1914 году для снабжения теплом лесопильного предприятия. С тех пор объект ни разу не менял своего функционального назначения — вот уже 105 лет он вырабатывает тепловую энергию и горячую воду, обеспечивая коммунальными ресурсами микрорайон Тулака в Советском районе.

Этот источник тепла примечателен тем, что здесь можно наглядно увидеть, как развивалось и технически совершенствовалось городское теплоснабжение: советские котлы 50-х годов соседствуют с современными котлоагрегатами, а шкафы ручного управления оборудованием - с электронной автоматикой.

Начальник участка тепловых сетей № 3 Виталий Ткачев рассказал ребятам о том, как устроено тепловое хозяйство города, как происходит процесс химической водоподготовки в котельной, каким образом тепло и горячая вода поступают в дома, а также поделился своим опытом выбора профессии.

«Концессии теплоснабжения» систематически проводят просветительскую работу с молодым поколением. Помимо регулярных экскурсий для школьников, между концессиями и рядом ведущих вузов заключены соглашения, цель которых - привлечение кадров: молодых, талантливых и перспективных студентов.

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