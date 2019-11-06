Волгоградец женился на девушке, ради которой «заминировал» аэропорт

«В нас пропал дух авантюризма», - говорил герой «Иронии судьбы». Но некоторые и в наши дни делают большие глупости ради любви. Настоящая драма развернулась на новогодних праздниках в Волгоградской области. Не желая, чтобы любимая уехала, мужчина «заминировал» аэропорт Волгограда. Девушка поступок оценила и даже вышла за него замуж, несмотря на то, что ее супруг получил за свой «подвиг» условный срок.

32-летний Сергей и Катя* познакомились осенью 2018 года через интернет и жили на два города. То она приезжала к любимому, то он летал в Санкт-Петербург. На этот раз девушка приехала на новогодние праздники в Михайловку. Но что-то пошло не так, влюбленные поссорились и 10 января она собралась уезжать. Села в автобус до Волгограда, хотела лететь домой. Но когда доехала до областного центра, поняла, что денег на самолет ей не хватает. Решение уехать было спонтанным, а билеты на ближайший рейс после праздников резко подорожали. Так что Катя отправилась в Питер поездом.

- Поезд ушел, - сказала девушка Сергею, когда он звонил ей, уговаривая вернуться.

Но он понял ее не буквально. Не желая отпускать любимую, Сергей решился на крайние меры. Он позвонил в службу экстренного реагирования и сообщил о готовящемся взрыве в международном аэропорту Волгограда.

Все экстренные службы подняли по тревоге, аэропорт обследовали на наличие взрывных устройств. Ничего, конечно, не нашли. Зато ложного «минера» вычислили быстро и завели на него уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- 5 ноября Михайловский районный суд признал Сергея виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц. Отбывать срок он будет условно, - рассказала «КП-Волгоград» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

Сергей своей вины не отрицал и сразу во всем признался. Ведь главное, ради чего он все это затеял, сбылось. Катерину его возможная судимость не испугала. Несколько месяцев назад пара поженилась. Так что два года испытательного срока муж проведет рядом с ней, доказывая, что он исправился.

Приговор в законную силу еще не вступил, но вряд ли его будут обжаловать.

*Имена героев публикации изменены