2019-11-06T15:15:53+03:00
Общество

Волгоградец женился на девушке, ради которой «заминировал» аэропорт

Но за свой «подвиг» мужчина будет отбывать условный срок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Волгоградец оставил ложное сообщение о теракте, чтобы удержать любимую.Волгоградец оставил ложное сообщение о теракте, чтобы удержать любимую.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

«В нас пропал дух авантюризма», - говорил герой «Иронии судьбы». Но некоторые и в наши дни делают большие глупости ради любви. Настоящая драма развернулась на новогодних праздниках в Волгоградской области. Не желая, чтобы любимая уехала, мужчина «заминировал» аэропорт Волгограда. Девушка поступок оценила и даже вышла за него замуж, несмотря на то, что ее супруг получил за свой «подвиг» условный срок.

32-летний Сергей и Катя* познакомились осенью 2018 года через интернет и жили на два города. То она приезжала к любимому, то он летал в Санкт-Петербург. На этот раз девушка приехала на новогодние праздники в Михайловку. Но что-то пошло не так, влюбленные поссорились и 10 января она собралась уезжать. Села в автобус до Волгограда, хотела лететь домой. Но когда доехала до областного центра, поняла, что денег на самолет ей не хватает. Решение уехать было спонтанным, а билеты на ближайший рейс после праздников резко подорожали. Так что Катя отправилась в Питер поездом.

- Поезд ушел, - сказала девушка Сергею, когда он звонил ей, уговаривая вернуться.

Но он понял ее не буквально. Не желая отпускать любимую, Сергей решился на крайние меры. Он позвонил в службу экстренного реагирования и сообщил о готовящемся взрыве в международном аэропорту Волгограда.

Все экстренные службы подняли по тревоге, аэропорт обследовали на наличие взрывных устройств. Ничего, конечно, не нашли. Зато ложного «минера» вычислили быстро и завели на него уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- 5 ноября Михайловский районный суд признал Сергея виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц. Отбывать срок он будет условно, - рассказала «КП-Волгоград» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

Сергей своей вины не отрицал и сразу во всем признался. Ведь главное, ради чего он все это затеял, сбылось. Катерину его возможная судимость не испугала. Несколько месяцев назад пара поженилась. Так что два года испытательного срока муж проведет рядом с ней, доказывая, что он исправился.

Приговор в законную силу еще не вступил, но вряд ли его будут обжаловать.

*Имена героев публикации изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде купят 258 квартир для переселенцев из трущоб
В Волжском горожан бесплатно напоят живой и мертвой водой
В центре Волгограде девушка на «Мерседесе» сбила пенсионерку
Зарплата у волгоградских учителей в 3,5 раза меньше, чем у московских коллег
Пожилая волгоградка отдала мошеннице 120 тысяч рублей и золото дочери
Из больницы под Волгоградом эвакуировали пациентов и врачей
Волгоградская область попала в ТОП-10 регионов с низкой аварийностью
Карп, амур, толстолобик: в прудах Астраханской области нашли зараженную рыбу
В Волгограде судят двух аферистов, продавших восемь квартир в самострое на Рахинской
Под Волгоградом глава района незаконно устроил на работу банкрота
Под Волгоградом поймали очередного бутлегера с тысячью ящиками суррогата
«Ротор» обязали пускать на стадион болельщиков с орешками и лимонадом
Кровавая драма: в доме под Волгоградом нашли тела двух мужчин
В Волгограде ищут грабителей, пытавшихся взломать банкомат
Белуга и севрюга вперемешку с луком: под Астраханью задержали крупную партию браконьерской осетрины
В Астраханской области таксист изнасиловал молодую пассажирку
Зацепил КАМАЗ, ударил «семерку»: на юге Волгограда водитель спровоцировал тройное ДТП
В Волгограде неизвестный водитель сбил подростка и сбежал
Фильм, снятый волгоградскими полицейскими, победил на конкурсе короткометражек