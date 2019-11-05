2019-11-05T19:26:06+03:00
Экономика

Альфа-Банк: система СПАРК поможет быстрее оценивать платежеспособность компаний

Альфа-Банк заметно упростил процесс одобрения беззалогового кредита для ИП и юридических лиц
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Фото:Бражникова Кристина.Фото:Бражникова Кристина.
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Лимиты будут устанавливаться автоматически на основе данных базы СПАРК.

В Альфа-Банке отметили, что внедренная технология позволит сократить время на рассмотрение заявки всего лишь до одного-два дня. Новая система на основе данных СПАРК позволит предпринимателям-физлицам оформлять кредиты до трех млн руб. Для ИП и юридических лиц эта сумма составляет шесть млн руб.

СПАРК представляет собой корпоративную базу данных со сведениями обо всех юрлицах страны, которые поступают от официальных источников (налоговые ведомства, суды, федеральные инфоресурсы). На ее основе будет оцениваться рентабельность и платежеспособность компаний. При рассмотрении заявки на кредит специалист больше не будет тратить время на сбор необходимой информации. Аналитику нужно только подтвердить финансовую отчетность заемщика-юрлица. При рассмотрении заявки от физлица, являющегося собственником бизнеса, подтверждение отчетности не требуется.

Глава департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова отметила, что российская экономика становится более прозрачной. В связи с этим в последние годы кредитные организации стали чаще обращаться к внешним данным, чтобы оценить благонадежность корпоративных заемщиков. Сюда входят системы СПАРК, ЕГРЮЛ/ЕГРИП и бюро кредитных историй.

Глава департамента рассказала, что использование технологий big data делает процесс кредитования быстрым и простым: все делается в рекордные сроки, при этом снижается себестоимость кредитного процесса, что дает возможность увеличивать объемы выдач и не терять качество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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