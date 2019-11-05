Ура! Открылся новый ВкусВилл в Волгограде

«ВкусВилл» — это натуральные продукты с честным составом (без консервантов, ароматизаторов и прочей химии). За время своего существования «ВкусВилл» доказал, что натуральные продукты могут быть доступными по цене. Основателем этих магазинов является компания «Избёнка», давно известная жителям Москвы и Подмосковья своими натуральными молочными продуктами.

Фото: ВкусВилл.

Покупатели «ВкусВилл» — люди думающие, которым не все равно, что они едят. В магазине можно купить бездрожжевой хлеб, испеченный в монастырской пекарне по старорусским рецептам. Серую колбасу из качественного мяса без красителей и усилителей вкуса. Дикую рыбу, которая живет в естественной среде, а не выращивается искусственно. Мясо с небольших ферм, где животные свободно пасутся на лугах и питаются качественными кормами без гормонов и антибиотиков.

Фото: ВкусВилл.

Также можно купить кондитерские изделия, приготовленные без маргарина и разрыхлителей, на сливочном масле; пельмени, манты, голубцы, полуфабрикаты, сделанные из натуральных ингредиентов; натуральные десерты, соусы без красителей и ароматизаторов; фрукты и овощи, проверенные на содержание нитратов. И, конечно, в полном ассортименте представлена молочная продукция «Избёнка».

Фото: ВкусВилл.

Продукты «ВкусВилл» привозятся в магазины из разных областей России: Калужской, Пензенской, Костромской, Тульской, Смоленской, Тверской. Производители, которые делают продукты для «ВкусВилл», работают с соблюдением всех законодательных норм и руководствуются четким принципом — выпускать только натуральную продукцию. Несмотря на это, перед продажей каждая партия продукции проверяется технологами компании.

Адрес магазина ВкусВилл: г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, д.16.

Любой интересующий вас вопрос вы можете задать по телефону горячей линии 8 800 550 86 02

В соцсетях: https://vk.com/vkusvill_ru

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А также обратиться в поддержку «ВкусВилл» через бот @vkusvillbot в Telegram.

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