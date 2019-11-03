2019-11-03T12:17:59+03:00
Общество

Отца-иностранца ограничили в правах на дочку из Волгограда, потерявшую маму в страшном ДТП

Семья Ладатко собирается лишить Дмитрия Карякина родительских прав на двухлетнюю Вику
Юлия Данильченко
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Викуля растет рядом с братиком. Фото: Артем Ладатко.Викуля растет рядом с братиком. Фото: Артем Ладатко.
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Вот уже полгода двухлетняя Вика Ладатко воспитывается в семье родственников погибшей в автокатастрофе мамы Оксаны. После страшной аварии, которая случилась в июле 2018-го, осиротевшая малышка оказалась меж двух огней: ее хотели растить близкие Оксаны и родной отец Дмитрий Карякин. До сих пор шли судебные тяжбы. Теперь в резонансном деле появилась ясность. В этой истории никто не выиграл и не проиграл. Главное, маленькая Вика осталась в России у любящей ее бабушки.

ЛИШИТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

- Отца удалось ограничить в правах, а Вика находится под опекой бабушки. Хочу выразить благодарность, - эту новость редакции «КП-Волгоград» сообщил представитель семьи Ладатко Дмитрий Лобанов.

1 ноября Волгоградский облсуд рассмотрел очередную апелляцию по делу об ограничении Дмитрия Карякина в правах. На этот раз не в его пользу. Больше года Ладатко судились и доказывали, что девочке лучше жить в Волгограде подальше от отца, ведущего, по их мнению, сомнительный образ жизни. А ведь еще 28 февраля этот же суд передал малышку на воспитание гражданину Белоруссии, судимому за кражи и мошенничество, многократно попадавшемуся полицейским в состоянии наркотического опьянения. Но тогда судья не брал во внимание многие доводы семьи Ладатко, а именно характеристики УВД Бобруйского горисполкома о прошлом отца. Да и девочку оставили в доме малютки до истечения срока, после которого Ладатко успели забрать ее себе на полгода и дальше бороться за право растить малышку.

На этот раз все это удалось донести до суда.

- Еще полгода Вика находится под опекой бабушки, - поделился дядя малышки Артем Ладатко. Сам он взял под опеку старшего племянника. Теперь брат и сестра растут вместе, как и должно быть по закону. – После этого срока Карякин может восстановиться в правах, если предоставит положительные характеристики, но мы и дальше будем делать все возможное, чтобы Викуля осталась у нас.

Сейчас семья Ладатко чувствует уверенность: они доказали свое право растить девочку, теперь им нечего бояться. При этом родные не препятствуют родному отцу общению с дочерью.

- Когда он звонит, мы всегда даем общаться по видео. Но Вика его не помнит, ей было полгода, когда родители разошлись. Тем более последние недели три Карякин ни разу не связывался с нами, - говорит Артем.

Но волгоградская семья не расслабляется: отец может вновь заявить о своих правах, поэтому ближайшая цель – лишение его родительских прав.

- Вика растет и развивается. Она очень быстро адаптировалась, но мы ведь ее постоянно посещали в доме малютки. Она уже говорит некоторые слова, любит играть и радует нас. Хочу сказать, что во многом нашей победе способствовал адвокат, которого предоставил уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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