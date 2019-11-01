В Третьяковской галереи представили работы юных пейзажистов со всей России

Главный музей национального искусства России представил работы юных художников со всей страны, победителей масштабного интернет-конкурса.

Специальная экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников на создание собственных работ. В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших работ. Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов. В число победителей вошли как воспитанники региональных художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисунку самостоятельно.

«Современные технологии становятся базисом для решения актуальных проблем, стоящих перед обществом в самых разных сферах. И для нашей компании особенно важны проекты, которые с помощью цифровых инструментов помогают повышать качество жизни людей и создавать новые возможности. «Поколение М», объединив в себе технологическую, профессиональную и методическую экспертизу партнеров проекта, уже открыл миллионам детей бесплатные онлайн-возможности для образования и стал эффективной площадкой для развития талантов. И для нас очень ценно, что Третьяковская галерея разделяет наше видение и вместе с нами предлагает все новые творческие инструменты для ребят со всей страны», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Третьяковская галерея и МТС совместно работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым из реализованных проектов. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.