2019-11-05T12:29:35+03:00
Происшествия

В соцсети 10-летнюю девочку из Волгограда совращал 22-летний сибиряк

От действий извращенца из Новосибирска пострадали более 20-ти детей из разных уголков России
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Парень создал фейковую страничку и от чужого имени требовал от девочек интимные фото.Парень создал фейковую страничку и от чужого имени требовал от девочек интимные фото.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Часто ли вы заглядываете на странички в соцсетях ваших деток? Много ли незнакомых виртуальных "друзей" у ваших школьников? Кто они? Чем занимается ваш подросток, сидя в интернете? Вопросы не праздные. Потому что на днях в Новосибирске задержали 22-летнего парня, который совращал в соцсетях маленьких девочек. Этот извращенец требовал от своих юных подружек интимные фотографии. И неизвестно, сколько б еще детей попалось на уговоры этого педофила, если б не 10-летняя школьница из Волгограда. А точнее, если б не ее папа.

В мае этого года волгоградец случайно увидел в телефоне у своей 10-летней дочурки переписку интимного характера. Некая виртуальная подруга под самыми разными предлогами просила девочку прислать ей фотографии. Причем фото были такими откровенными, что отец опешил и тут же отправился в полицию с заявлением. Следователи из отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР по региону тут же организовали доследственную проверку. А, убедившись в достоверности интимной переписки, завели уголовное дело по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Виртуальную подругу» нашли в Новосибирске. Оказалось, что ведет переписку 22-летний парень. Он создал фейковую страничку от имени 15-летней известной участницы телевизионного проекта, и с нее писал девочкам.

- Пользуясь детским доверием и наивностью, вводя в заблуждение школьниц, он понуждал их производить фотосъемку и присылать ему снимки определенного содержания. Установлено, что от действий задержанного пострадали около 20 детей из различных регионов России, - рассказывает «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров.

29 октября сибиряка задержали. В его квартире нашли мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых молодой человек вел переписку со школьницами. Именно они теперь станут неопровержимым доказательством его причастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Известно, что самой старшей девочке, которая попалась на удочку извращенца, едва исполнилось 14 лет. Остальные - еще младше.

На данный момент суд уже удовлетворил ходатайство следователя и парня отправили под стражу. Свою вину новосибирец полностью признал.

- Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, собирается доказательная база по уголовному делу, - добавляют в следственном управлении.

И убедительно просят родителей и опекунов внимательнее следить за кругом общения своих детей.

- Поинтересуйтесь с кем, а главное - о чем беседует ваш ребенок в сети Интернет. Следственная практика показывает, виртуальный мир может представлять для детей реальную угрозу, - акцентируют внимание волгоградцев в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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