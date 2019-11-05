2019-11-05T12:04:19+03:00
Общество

Региональный оператор по обращению с ТКО проводит встречи с юридическими лицами в Волгоградской области

Специалисты регоператора проводят разъяснительную работу и отвечают на вопросы предпринимателей
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Фото: УОФото: УО
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Начиная с 24 октября специалисты «Управление отходами - Волгоград» проводят ряд встреч с юридическими лицами по вопросам заключения договоров в Волгоградской области.

Специалисты регионального оператора провели разъяснительную работу по деятельности регионального оператора, а также ответили на вопросы юридических лиц по заключению договоров. Наиболее частые вопросы среди юридических лиц – обязанность заключения договоров юридических лиц с региональным оператором, деятельность регоператора на территории Волгоградской области, а также вопросы по вывозу отходов, образованных от юридических лиц.

Встречи уже состоялись в Новоаннинском, Даниловском, Дубовском, Руднянском, Иловлинском, Палласовском, Камышинском районах. До конца года планируется проведение разъяснительных мероприятий и в других районах региона.

Напомним, юридические лица могут подать документы для заключения договора в офисе ООО «Управление отходами - Волгоград» или удаленно - на официальный адрес электронной почты регионального оператора info@uo34.ru , а также используя систему электронного документооборота СБИС и ДИАДОК.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут лично обратиться по адресу г. Волгоград, ул. Новороссийская д. 14Б, по номеру 8 (8442) 26-82-67, доб. 172, 216, 216, 200-208. Телефон для физических лиц - 8-800-350-43-48. Порядок заключения договоров с региональным оператором указан на официальном сайте «Управление отходами - Волгоград».

НАША СПРАВКА

С 1 января 2019 года полностью меняется система оборота мусора во всех регионах страны. К работе приступили региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В Волгоградской области по итогам конкурсного отбора этот статус присвоен ООО «Управление отходами – Волгоград».

ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Согласно федеральному законодательству (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об отходах производства и потребления"), юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договоры с региональным оператором, поскольку юридические лица и организации несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности, включая ТКО.

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