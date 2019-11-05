«Концессии водоснабжения» отпраздновали день водоканала

4 ноября волгоградский водоканал празднует свое 129-летие. В прошлом году, в знак благодарности выдающимся сотрудникам, «Концессии водоснабжения» учредили медаль «За верность водоканалу» памяти своего коллеги Якова Петровича Потапова.

Во время Сталинградской битвы Яков Петрович работал начальником Центрального водопровода Сталинграда и проявил качества настоящего патриота страны, города и водоканала. Когда в августе 1942 года началась бомбардировка Сталинграда, Яков Петрович вместе со своими товарищами совершил подвиг: обезопасил от взрыва баллоны с хлором и тем самым спас горожан и наши войска от химического отравления. Позже десять рабочих под началом Потапова с помощью войсковых частей раскапывали водопроводы, искали уцелевшее оборудование. Бригада Потапова дала городу первую воду из восстановленного водопровода 5 мая 1943 года. Это был его второй подвиг.

В память о трудовых подвигах «Концессии водоснабжения» вновь благодарят сотрудников за верность водоканалу. В этом году медалью памяти Я.П. Потапова были награждены трое сотрудников, чей вклад в производство и корпоративную культуру водоканала был по достоинству оценен.

Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда Александр Аляев работает на водоканале уже 30 лет, его бригаде поручают самые сложные участки работы. Например, в 2015 году для строительства стадиона к чемпионату мира по футболу его бригада участвовала в экспертизе главного коллектора Волгограда диаметром 1840 мм. Ему доводилось работать даже под линией скоростного трамвая.

Контролер водопроводного хозяйства Светлана Васильева за 31 год работы в водоканале обнаружила 173 незаконные врезки, а ежедневно принимает по 18 приборов учета, менее опытные сотрудники успевают в разы меньше.

Начальник отдела технологического присоединения управления перспективного развития Ольга Алексеева известна не только как профессионал в своей отрасли, но и как наставник молодежи – она учит коллег не только отношению к работе, но и передает корпоративные традиции.

Поздравили и тех, кто в течение года прославил предприятие. Это руководитель управления закупок и логистики КВ Артём Вальтух – победитель всероссийского конкурса «Менеджер года» в номинации «Лучший менеджер структурного подразделения»; победители конкурса «Лучший по профессии», который провели в Волгограде накануне Дня города, – машинист экскаватора Константин Кожевников и ведущий бактериолог Центра контроля качества воды Бану Шумакова.

Поблагодарили и начальников цехов, которые в течение последнего года проделали огромную работу вместе со своими подразделениями: начальника цеха по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций Вадима Локтионова и начальника цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений Александра Трофимова. В этих цехах текущая работа шла параллельно с реализацией инвестиционной программой, пуско-наладкой новых объектов.

А еще у водоканала есть хорошая традиция – в свой день рождения отмечать заслуги тех, кто на работе проявляет свои лучшие человеческие качества, кто поддерживает в коллективе традиции добросовестности и доброжелательности. Например, номинацию для председателя профсоюзной организации Ирины Тарасовой назвали «Золотое сердце» – за ее доброту и заботу. «Золотой стаж» кладовщика цеха «Юг» Елены Тищенко –-это 50 лет работы в водоканале. Для молодого экскаваторщика Дениса Стрелкова номинация «Золотой дебют» -- за то, что быстро учится, а начальника участка водоочистных сооружений Краснооктябрьского района Даниила Егунова поблагодарили за организацию субботников, которые совет молодых специалистов проводит перед корпоративными мероприятиями.

Водоканал продолжает развиваться, люди пишут его историю, они – главное богатство компании: ветераны производства и молодые сотрудники, настоящие профессионалы, мастера своего дела, благодаря которым горожане получают качественные услуги водоснабжения и водоотведения.

НАША СПРАВКА

Первый городской водопровод в Царицыне начал работу 21 октября (4 ноября по новому стилю) 1890 года. Его мощность составляла 150000 ведер в сутки. Первоначальная длина водопроводной сети составила 14 верст. В городе были свои водопроводы у железной дороги, городка Нобелей, но этот стал первым, построенным городской властью для всего города. Сегодня комплекс зданий Царицынской водокачки на набережной – объект культурного наследия.