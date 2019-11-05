2019-11-05T09:39:46+03:00
Общество

«Котельниково – Земля Героев» заявила о себе на международном форуме

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняла участие в международном форуме «Дни международного бизнеса в Волгограде»
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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В форуме приняли участие представители бизнеса, научного сообщества, властей и общественности из Узбекистана, Китая, Казахстана, Ирана, Великобритании и других стран.

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» представила на площадке «Волгоград Арены» свой опыт развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев».

Главная задача реализации большого культурно-исторического проекта, который реализуют котельниковцы, - это создание привлекательного имиджа территории, привлечение инвестиций, увеличение хозяйственного потенциала Котельниковского района и укрепление международных связей, распространение информации о нынешних достижениях края.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Предметом проекта «Котельниково – Земля Героев» стали богатейшее историко-культурное наследие казачества, героизм советских воинов-освободителей и современное развитие промышленной и социальной сфер жизни Котельниковского района. Жители гордятся тем, что их земля приобрела известность как родина героев и настоящих патриотов, место судьбоносных событий, повлиявших на ход истории.

И по сей день Котельниковская земля не перестает удивлять. Именно здесь обнаружено Гремячинское месторождений калийных солей - одно из крупнейших в Европейской части РФ.

И жители Котельниково - достойные продолжатели героических предков - совершают мирные трудовые подвиги. В составе коллектива компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» котельниковцы завершают строительство и готовят к запуску Гремячинский горно-обогатительный комбинат, который войдет в число самых передовых предприятий России.

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