Волгоградский «Ротор» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1

Накануне ФНЛ назвал тренера волгоградского «Ротора» Игоря Меньщикова лучшим наставником в октябре 2019 года. С такой позитивной ноты сине-голубые начали игру 21-го тура Олимп-Первенства России против красноярского «Енисея», которая стартовала в 16:00 на стадионе «Волгоград Арена». Несмотря на то, что в победе «Ротора» никто не сомневался, болельщикам, а их собралось 13 089 человек, было на что посмотреть.

Хоть фанатов меньше чем обычного, но для нулевой температуры и это немало.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Последние шесть матчей «Ротор» демонстрировал завидную стабильность. Пожалуй, это лучший отрезок команды в рамках первого дивизиона: пять побед и одна ничья подряд. Такое рвение к верхушке турнирной таблицы закрепило сборную на 3-ей строчке. До лидеров рукой подать: «Химки» опережали на 2 очка, а «Торпедо» на 6. Поэтому игра с аутсайдерами, а «Енисей» находился на 17-ом месте, была отличным шансом заработать очки, чем «Ротор» и воспользовался.

На 45-ой минуте первого тайма Мухаммад Султонов удачно пробил пенальти, после которого сине-голубые поднялись на 2-ое место в турнирной таблице, заработав 44 очка. Статистика тайма говорит сама за себя: у «Ротора» 10 ударов по воротам против 1 у «Енисея» и 70% владения мячом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/741715" frameborder="0"></iframe> Ротор - Енисей, 3 ноября: первый гол Султонова.Екатерина СИМОХИНА

Юные фанаты благодарят Мухаммада Султонова за хорошую игру.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Второй тайм начался также агрессивно: на 49-ой минуте Анзор Саная увеличил счет, но уже на 57-ой сине-голубые пропустили мяч от Артура Саркисова. На этом голы закончились, сине-голубые одержали победу. В следующее воскресенье, 9 ноября, волгоградская команда встретится с «Чертаново» на домашнем поле.

Фанаты передали Уткину вежливый привет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

СОСТАВ "РОТОР"

«Ротор»: Нестеренко, Попов (Николаев, 81), Байрыев (к), Удалый, Ненахов, Султонов, Песегов, Фатуллаев, Ткачук (Лобкарёв, 87), Горбунов (Евсеев, 53), Саная (Муллин, 66).