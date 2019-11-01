Мария Захарова в Волгограде: «Кому-то очень хочется распространить бациллу войны»

В Волгограде второй день проходит масштабный форум «Диалог на Волге». На него приехали представители почти 40 стран мира, среди которых политики, дипломаты, бизнесмены, общественники. В пятницу, 1 ноября, форум посетила Мария Захарова. Официальный представитель МИДа провела брифинг в музее-панораме «Сталинградская битва», где озвучила позицию ведомства по всем последним новостям внешней политики.

Конечно, участники форума «Диалог на Волге» два дня говорили о проблемах мировой политики и искали дипломатические ответы на разные вызовы. Но, как бы народные дипломаты не желали дружбы, не протягивали друг другу руки помощи и солидарности, Мария Захарова напомнила в своем выступлении о напряженных отношениях России с рядом стран. Стало понятно, что хоть министерство иностранных дел очень поддерживает проведение таких форумов, градус отношений между государствами регулируется все же на другом уровне.

- То,что Волгоград стал центром народной дипломатии - это прекрасно, это здорово для самого города, прежде всего, и для зарубежных гостей, которые приезжают в Россию. Они прекрасно знают Москву и Санкт-Петербург, но хочется, чтобы они приезжали в центр России и видели другие города, которые имеют большое значение в нашей истории. Кажется, это замечательно, и мы это всегда поддерживаем.

Два часа стоя на высоких каблуках Мария Захарова говорила об отношениях России с другими странами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

"ТО, ЧТО НЕ УДАЛОСЬ ФАШИСТАМ, ТЕПЕРЬ УДАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ ОБЩЕСТВУ"

Захарова много говорила о состоянии дел в Сирии, об отношениях России и Америки и требовании Москвы вернуть домой россиянина Константина Ярошенко, над которым издеваются в американской тюрьме уже 10 лет. Прокомментировала и отказ в визах США нескольким россиянам, которые должны были участвовать работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Одна из проблем внешней политики, о которой Марии Захаровой захотелось поговорить именно в стенах музея-панорамы – осквернение памятников советским воинам. Случаи вандализма участились в Европе. К примеру, в двух регионах Чехии вандалы испортили памятники советским воинам. Глумятся над монументами и в Эстонии, и в Латвии.

- Акции вандалов не случайны. Кому-то очень хочется распространить бациллу войны, которая искусственно взращивается возможно и на территории всей страны (о Чехии – прим. ред.), - говорит Мария Захарова.

Еще один пример – в Эстонии под предлогом расширения школы при помощи строительной техники полностью снесли захоронение советских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

- То, что не удалось фашистам, теперь удается в центре Европы тому якобы цивилизованному мировому сообществу, которое обложило себя огромным количеством соглашений, меморандумов в защиту прав человека и не имеет на практике ничего общего с этими правами человека. В результате варварских действий неясной остается судьба останков 20 военнослужащих . Это 2019 год, Европа, и не просто Европа, а тот самый пресловутый Европейский Союз, который что-то бесконечно декларирует, заявляет, принимает в области исторической памяти, прав человека правды, свободы, демократии.

Спросили у Захаровой и о ее отношении к попыткам разных общественных организаций из той же Германии установить, к примеру, в Волгограде памятники немецким деятелям, участвовавшим в Сталинградской битве.

- Все общественники должны помнить, что на территории РФ есть и свои общественники, и мнения зарубежных экспертов не могут становиться главенствующими в изменении каких-то экспозиций в нашей стране. Мы можем выслушать их мнение, но в основе принятия решений должна звучать даже не одна нота, а консолидированное мнение общества, историков, экспертов.

Мария Захарова до брифинга не успела посмотреть Волгоград, но отметила, что дороги в Волгограде точно стали лучше. по крайней мере, по пути из аэропорта в центр города. Но, конечно, главное, что ее потрясло еще много лет назад – наш Мамаев Курган.

«Впервые, когда я его увидела, меня поразил масштаб. Я рассказываю всем своим друзьям, не только иностранцам, но и россиянам, о том, что это такое. Мы были весной, в мае, когда все начинало цвести. Но даже не это поразило меня. Поразило то, что это фантастически масштабное и захватывающее дыхание сооружение было возведено сразу же после войны, в тот момент, когда город еще по-прежнему истекал кровью, когда раны еще кровоточили, когда не было ничего, но при этом монумент уже был создан. От этого становится не по себе», - призналась Мария Захарова.

Напомним, что монумент Родина-Мать в Волгограде открыли в 1967 году, спустя 22 года после Дня Победы.