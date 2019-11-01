Кредитная кабала: Волгоградская область должна в госбюджет еще 48 миллиардов рублей

То, что многие регионы России не выживут без помощи из федерального центра - это факт. Они берут в долг еще, и еще. И некоторые области уже так задолжали в госбюджет, что теперь никак не могут выбраться из долговой ямы. Еще пару лет назад Волгоградская область тоже была в числе этих злостных должников. Сегодня регион постепенно выбирается со дна, но все еще остается в числе «проблемных».

По данным Министерства финансов РФ, сумма общего госдолга всех регионов России на 1 октября 2019 года составляет 1,99 триллиона рублей. Это очень много, но на 9,8% меньше, чем в начале 2019 года. То есть постепенно регионы погашают свои долги. Кто-то стремительно, как, например, наш сосед - Астраханская область, которая за минувшие 9 месяцев снизила свой госдолг на 34,9%. Кто-то «выбирается из ямы» медленно, но уверенно, как Волгоградская область.

Как сокращался госдолг региона с начала года и до настоящего момента.

За этот год наш регион уменьшил объем государственного долга на 6,4%. И на данный момент еще должны 47,8 миллиардов рублей (данные на 1 октября 2019-го). Много это или мало? Чтобы понять, эксперты «РИА» выстроили регионы РФ в рейтинг по уровню долговой нагрузки. Волгоградская область занимает в нем 62-е место из 85-ти. Как видите, особо похвалиться нечем. Для сравнения, Ростовская область за этот год сократила объем госдолга на 13,3%, Воронежская - на 29,9%, Краснодарский край - на 21,1%. К слову, в денежном выражении Краснодарский край стал лидером в этом году по снижению госдолга. Портфель долговых обязательств края «похудел» на 29,6 миллиарда рублей за счет погашения коммерческого долга и государственных гарантий.

Что касается Волгоградской области, надо отметить, что в последние годы власти значительно сократили объем долга коммерческим структурам. На сегодняшний день его доля (в суммарном объеме госдолга) составляет 28%, а доля бюджетных кредитов - 47%.

Структура госдолга Волгоградской области на 1 октября 2019.

Наш регион научился жить по средствам. Это подтверждают и аналитики агентства «Эксперт РА», которые присвоили Волгоградской области «умеренно высокий» рейтинг кредитоспособности. то есть наконец-то региональная казна стала сбалансированной, и впервые за последние годы бюджет области был исполнен с профицитом в 2,8 миллиарда рублей.

Кроме того, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изменило прогноз по кредитному рейтингу Волгоградской области со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги региона и его облигаций на уровне BBB(RU).

Однако, есть одно "но": долговая нагрузка все равно еще очень велика. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета составляет 66% (в прошлом году было 72%). Для сравнения, в Ростовской области этот показатель составляет 17,8%, в Воронежской - 26%, в Астраханской - 37,8%.