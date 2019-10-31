Лучшие практики: предприятия Астраханской области поделились опытом по охране труда

На проведенном «КП» совместно с ФСС круглом столе представители предприятий Астраханской области поделились своим опытом по организации охраны труда. Например, в ООО «Газпром добыча Астрахань» выстроена действенная и эффективная система управления охраной труда. В 2018 году затраты предприятия на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний составили более 400 миллионов рублей. В среднем на каждого работника пришлось 44,5 тысячи рублей, в том числе 16,5 тысячи рублей на средства индивидуальной защиты.

Из 16 миллионов рублей, потраченных в 2018 году на обязательные медицинские осмотры, 4 миллиона рублей предприятию возместил ФСС.

- Пожалуй, главным достижением в области производственной безопасности, результатом проводимых, в том числе при поддержке ФСС, мероприятий является отсутствие случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за последние пять лет у работников общества, - считает ведущий инженер по охране труда ООО «Газпром добыча Астрахань» Виталий Алексеев. - На 2019 год обществу установлена максимально возможная скидка к страховому тарифу в размере 40%.

В Обществе с ограниченной ответственностью «Газремонтресурс-Астрахань» (ООО «ГРР-А») в настоящее время трудятся более 1000 человек. Компания динамично и успешно развивается. Несмотря на относительную молодость, является одним из крупнейших специализированных строительно-монтажных предприятий Астраханской области.

Самый ценный актив ООО «ГРР-А» - это сотрудники. Компания убеждена, что успех ее бизнеса всецело зависит от работающих в ней людей.

Социальная политика ООО «ГРР-А» направлена на обеспечение защиты социально-трудовых прав своих сотрудников, охрану труда, сохранение здоровья и рациональное использование их профессионального потенциала. В рамках реализации социальной политики в том числе проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой работникам установлены дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях. Для части персонала введена сокращенная рабочая неделя. Уделяется внимание и профилактике здоровья.

- В 2018 году 20% взносов возместили на проведение периодических медицинских осмотров, - отметила специалист по охране труда ООО «Газремонтресурс-Астрахань» Мария Михайлова.

Воспользовались здесь и нововведением. В этом году 11 сотрудников предприятия уже вернулись после санаторно-курортного лечения и с новыми силами приступили к работе. Сейчас еще 11 сотрудников предпенсионного возраста отправились в санаторий «Тинаки».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Астраханской области...

- более 20 тысяч работодателей, зарегистрированных в Астраханском отделении Фонда;

- 226 тысяч работников, из них 36 968, или 16%, трудятся во вредных или опасных условиях труда;

- 129 производственных травм зарегистрированы в 2017 году, 110 - в 2018, 66 - в 2019 году;

- 25 человек с тяжелыми травмами получили лечение за счет средств ФСС в 2017 году, по 9 человек - в 2018 и 2019;

- 270 страхователей подали заявление на финансирование предупредительных мер в 2019 году на общую сумму 33 миллиона рублей.