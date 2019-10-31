2019-10-31T14:46:04+03:00
Общество

В Астраханской области причина каждой пятой производственной травмы - неосторожность самого пострадавшего

Специалисты Астраханского отделения Фонда социального страхования РФ рассказали о реабилитации после травмы на производстве и развитии госуслуг
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Специалисты Астраханского отделения Фонда социального страхования РФ рассказали о реабилитации после травмы на производстве и развитии госуслугСпециалисты Астраханского отделения Фонда социального страхования РФ рассказали о реабилитации после травмы на производстве и развитии госуслуг
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В Астраханской области самые опасные профессии у медиков, почтальонов, а также связанные с судостроением и судоремонтом. Как показывает статистика, в этих сферах чаще всего происходят несчастные случаи на производстве. Фонд социального страхования (ФСС) уделяет особое внимание реабилитации пострадавших и профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Этим темам был посвящен круглый стол, который провели «КП» и ФСС.

Что приводит к несчастному случаю

Производственной травмой считается не только та, что получена работником непосредственно на территории предприятия при исполнении своих обязанностей. Но и та, что случилась в любом другом месте при выполнении указания работодателя, в командировке или по пути следования.

В Астраханской области причиной каждой пятой такой травмы становится неосторожность самого пострадавшего (21%). 11% травм - это нападения на сотрудников почтовой связи и участковых врачей, избиение охранников. На третьем месте - нарушения правил дорожного движения, которые приводят к ДТП (10%). И по 9% работников пострадали в результате ошибок в организации производства, в обучении безопасным приемам труда или из-за недостатков оборудования. На нарушение требований безопасности приходится 7%. 24% - прочие причины.

При наступлении несчастного случая на производстве работодатель обязан в течение суток уведомить отделение Фонда о случившемся. Главная цель ФСС - свести к минимуму последствия травмы, восстановить здоровье пострадавшего и вернуть его к труду.

- В целом по региону наблюдается тенденция снижения производственного травматизма. Если в 2017 году зарегистрировано 129 случаев, в 2018 году - 110, то, по последним данным, в 2019 году у нас 66 случаев, - сообщила управляющий Астраханским отделением ФСС Людмила Фофонова. - Тяжелых случаев также стало почти в три раза меньше.

При тяжелой степени травмы пострадавшие на производстве имеют право на оплату временной нетрудоспособности, стационарного, амбулаторного и санаторно-курортного лечения, при необходимости - технических средств реабилитации, переобучения и не только. Все расходы Фонд берет на себя.

Но наша главная задача не работать с последствиями, а не допускать травм на производстве. Сейчас в России распространяется «Vision zero» - концепция нулевого травматизма. Безопасные и здоровые условия труда являются не только обязательством работодателя, но и оправдывают себя экономически. Поскольку инвестиции в охрану труда позволяют сохранить самое главное - жизнь и здоровье своих работников, - отметила Людмила Фофонова.

Аптечки, спецодежда и путевки в санаторий

Немалую роль играет финансирование предупредительных мер. Каждый работодатель уплачивает страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер тарифа варьируется от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда в зависимости от класса профессионального риска. И ежегодно 20% уплаченных ранее взносов можно потратить на мероприятия по охране труда, то есть «на себя». Заявление можно подать лично, по почте либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг ежегодно до 1 августа.

- За последние пять лет страхователи стали активнее обращаться за средствами на охрану труда, - уточнила руководитель регионального отделения Фонда. - К тому же с 1 января 2019 года на эти цели можно потратить уже до 30% суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Основное условие увеличения процента возврата - направление не менее 10% страховых взносов по данному виду страхования на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

В этом году за финансированием предупредительных мер обратились 156 бюджетных организаций, 10 индивидуальных предпринимателей и 104 коммерческих предприятия. Общая сумма, одобренная ФСС, составляет 33 миллиона рублей.

Чаще всего эти средства направляют на проведение специальной оценки условий труда и медосмотров, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, аптечек, тахографов.

Если в прошлом году в санаторий предприятия направили всего восемь работников, то в 2019-м отдохнуть и подлечиться смогли сто человек, из них 74 астраханца предпенсионного возраста. На эти цели страхователи получили более трех миллионов рублей от ФСС.

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