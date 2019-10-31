2019-10-31T14:34:15+03:00
Происшествия

В волгоградские колонии вместо молока поставляли суррогат

На махинациях поймали сотрудников УФСИН и молокозавода. Задержаны семь человек [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На многомиллионном контракте наживались и сотрудники службы наказаний и предприниматели.На многомиллионном контракте наживались и сотрудники службы наказаний и предприниматели.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Куда и кому пожалуется заключенный в колонии на «неправильный» вкус молока, которое ему дадут на завтрак? Конечно, никуда. Вот и придумали в Волгограде аферисты схему, заменить молоко, которое поставляют в исправительные учреждения, суррогатом. А деньги положить себе в карман. Вскрыли мошенничество сотрудники ФСБ и МВД России. Сегодня, 31 октября, в Волгоградской области задержали семь членов организованной преступной группы, которая наживалась на «молочных» контрактах УФСИН. В их числе и руководители из региональной службы исполнения наказаний.

Молоко, которое поставляли в колонии, не соответствовало никаким ГОСТам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молоко, которое поставляли в колонии, не соответствовало никаким ГОСТам.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В июле текущего года региональное управление ФСИН России заключило договор с компанией из Великого Новгорода на поставку свыше 150 тысяч литров молока в волгоградские колонии. Сумма контракта - почти 5 миллионов рублей. Причем победе в конкурсе именно этой фирмы активно способствовали два сотрудника ведомства - начальник отдела тылового обеспечения регионального УФСИН России и его заместитель.

- Поставщик работал через посредника: он закупал продукцию в Рязанской области на Тырновском молочном заводе. Там вместо молока фасовали в пакеты жидкость, которая не соответствует по своим физико-химическим показателям не только прописанным в договоре требованиям, но и общепринятым стандартам, так называемым ГОСТам, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Следователи уверены: о том, что вместо молока будет поставляться суррогат было известно всем - от руководства отдела УФСИН до директора рязанского молокозавода. Очевидно, каждый из них имел свою выгоду.

В Волгограде на махинациях с молоком для колоний поймали сотрудников УФСИН и предпринимателей.

Когда стали распутывать эту мошенническую схему, выяснилось, что к афере причастны и ряд предпринимателей из Новгородской, Рязанской областей, Санкт-Петербурга и Волгограда.

- Накануне полицейские вместе с бойцами Росгвардии провели обыски по местам жительства причастных к мошенничеству, работы подозреваемых, предприятиях молочного сектора и складских помещениях. Изъяли почти 63 тонны молочной продукции, банковские карты, наличность в сумме 1 миллион рублей, бухгалтерскую и черновую документацию, печати организаций, имеющие значение для расследования уголовного дела, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Семь человек по данному делу о «мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере» уже задержали и доставили в Волгоград. С их участием проводятся следственные действия.

- Изъятую на молочном заводе продукцию отправят на экспертное исследование, чтобы установить представляет ли она опасность для здоровья потребителей, - отмечают в следственном комитете региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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