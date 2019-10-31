2019-10-31T18:04:05+03:00
Общество

В Волгограде устроили два больших субботника

Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области принял участие в экологических акциях
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Фото: УОФото: УО
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ООО «Управление отходами - Волгоград» приняло участие в экологических акциях, инициаторами которых выступил региональный исполком Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Волгоградской области.

В рамках акций активисты провели два мероприятия - субботник на мемориальном комплексе «Лысая Гора» в Советском районе и субботник на территории «Хлебозавода» в Тракторозаводском районе.

Акцию также поддержали МБУ «Северное», ВРООО «Российский Союз сельской молодежи», волонтерский центр «Старт» Волгоградского аграрного университета» и регионального волонтерского экологического штаба в Волгоградской области, представители «Совета отцов».

В рамках мероприятия собрано более 13 тонн отходов.

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