В Волгограде устроили два больших субботника

ООО «Управление отходами - Волгоград» приняло участие в экологических акциях, инициаторами которых выступил региональный исполком Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Волгоградской области.

В рамках акций активисты провели два мероприятия - субботник на мемориальном комплексе «Лысая Гора» в Советском районе и субботник на территории «Хлебозавода» в Тракторозаводском районе.

Акцию также поддержали МБУ «Северное», ВРООО «Российский Союз сельской молодежи», волонтерский центр «Старт» Волгоградского аграрного университета» и регионального волонтерского экологического штаба в Волгоградской области, представители «Совета отцов».

В рамках мероприятия собрано более 13 тонн отходов.