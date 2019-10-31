Банк УРАЛСИБ провел деловой завтрак с крупнейшими застройщиками
На мероприятии присутствовали руководители крупных компаний, работающих на Краснодарском рынке недвижимости, сотрудничество с которыми является одним из значимых направлений в работе Банка.
Особый интерес у участников вызвали программы «Легкий старт», кредитование собственников бизнеса и кредит на покупку залоговой недвижимости.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
- Сотрудничество со строительными компаниями и агентствами недвижимости имеет для нас очень важное значение. Прочность, взаимовыгодность и долгосрочность отношений дают прекрасный результат и одинаково полезны обеим сторонам – отметил заместитель управляющего филиалом «Южный» Банка УРАЛСИБ по розничному бизнесу Виталий Ефименко.
В рамках мероприятия участники получили спецпредложения корпоративного и индивидуального обслуживания.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
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