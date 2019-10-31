2019-10-31T13:53:46+03:00
Досуг

4 ноября 2019 в Волгограде: День народного единства - программа

Праздник в День народного единства пройдет 4 ноября 2019 в Волгограде и Волжском [программа мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоград отметит праздник в пойме Царицы.Волгоград отметит праздник в пойме Царицы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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День народного единства 4 ноября 2019 в Волгограде и Волжском подарит жителям дополнительный выходной и массу развлекательных и познавательных мероприятий. Главной площадкой праздника в Волгограде станет площадь у интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме реки Царицы. В программе мероприятий - сельскохозяйственная ярмарка «Дары родного края» и народные гулянья. Гостей здесь ждут уже с 10 утра. Горожан познакомят с кулинарными традициями разных народов, предусмотрена и дегустация деликатесов. Напротив главной сцены казаки покажут искусство фланкировки и рубки лозы. 4 ноября в 12.00 начнется большой концерт. На сцену выйдут школа кавказских танцев «Саирме», ансамбли SMS, «Казачья воля», ансамбль казачьей песни Волгоградской филармонии, группа «Странники», а также солисты Евгения Керн и Максим Олейников. Для малышей подготовили игры и развлечения, а молодежь сможет поучаствовать в познавательной викторине.

День народного единства в Волжском 4 ноября 2019 в 12 часов отметят в парке «Волжский». На сцене будут выступать местные коллективы, рядом развернутся выставка мастеров, детская зона и покажут море прекрасных хризантем. На площадках для скейта и воркаута устроят молодежные соревнования. В ДК «ВГС» 4 ноября в 15.00 пройдет концерт местных коллективов, а в 17.00 выступит московская группа «Садко».

Накануне, 3 ноября, Волгоград накроет "Ночь искусств". Детей и взрослых ждут в музеях и театре. Продолжать отмечать в праздничные выходные в Волгограде и Хэллоуин. Куда пойти и что посмотреть, подскажет наш путеводитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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