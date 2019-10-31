В Волгограде мамаша бросила младенца возле поликлиники и сбежала
На коляску с младенцем, который уже разрывался от крика, обратили внимание прохожие. Стояла она прямо перед входом в детскую поликлинику Волгограда. Люди стали искать мамашу, но так и не нашли. Оказалось, малышку просто бросили, вот так - на улице.
- Сообщение о том, что у входа в поликлинику нашли коляску с младенцем, поступило в дежурную часть полиции сегодня днем, 31 октября. Прибывшие на место ЧП полицейские первым делом посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные при входе в здание. По видеозаписи и нашли горе-мамашу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Камера запечатлела, как к поликлинике подходит девушка с коляской, останавливается перед входом, делает вид, что занимается малышкой пока мимо идут прохожие. Но, едва дождавшись безлюдного момента, уходит. В коляске осталась новорожденная девочка.
В Волгограде мать оставила грудного ребенка на улице.
Пока «кукушку» искала полиция, за ребенком организовали уход медики поликлиники.
- Женщину нашли довольно быстро. Ею оказалась 28-летняя волгоградка, ранее неоднократно судимая. В полиции она заявила, что решила оставить дочку у детской поликлиники, так как ей надо было срочно уехать, - говорят в региональном Главке.
Сейчас малышка в безопасности, ее направили в детскую больницу для дальнейшего наблюдения.
- На данный момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняет информацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU