2019-10-31T13:14:57+03:00
Происшествия

В Волгограде мамаша бросила младенца возле поликлиники и сбежала

Нашли "кукушку" по видео с камеры наблюдения [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девушка дождалась пока рядом не будет прохожих, развернулась от коляски и ушла.Девушка дождалась пока рядом не будет прохожих, развернулась от коляски и ушла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На коляску с младенцем, который уже разрывался от крика, обратили внимание прохожие. Стояла она прямо перед входом в детскую поликлинику Волгограда. Люди стали искать мамашу, но так и не нашли. Оказалось, малышку просто бросили, вот так - на улице.

- Сообщение о том, что у входа в поликлинику нашли коляску с младенцем, поступило в дежурную часть полиции сегодня днем, 31 октября. Прибывшие на место ЧП полицейские первым делом посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные при входе в здание. По видеозаписи и нашли горе-мамашу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Камера запечатлела, как к поликлинике подходит девушка с коляской, останавливается перед входом, делает вид, что занимается малышкой пока мимо идут прохожие. Но, едва дождавшись безлюдного момента, уходит. В коляске осталась новорожденная девочка.

В Волгограде мать оставила грудного ребенка на улице.

Пока «кукушку» искала полиция, за ребенком организовали уход медики поликлиники.

- Женщину нашли довольно быстро. Ею оказалась 28-летняя волгоградка, ранее неоднократно судимая. В полиции она заявила, что решила оставить дочку у детской поликлиники, так как ей надо было срочно уехать, - говорят в региональном Главке.

Сейчас малышка в безопасности, ее направили в детскую больницу для дальнейшего наблюдения.

- На данный момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняет информацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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