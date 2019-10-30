Политех сегодня и пять лет назад: что изменилось

Александр Навроцкий, доктор химических наук, профессор, стал руководителем единственного в регионе и одного из первых в России опорного университета после уверенной победы на выборах ректора ВолгГТУ, набрав более 84% голосов представителей трудового коллектива и студентов вуза. Вступил в должность 2 августа, согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ. До этого он трудился первым проректором Волгоградского государственного технического университета в течение предыдущих пяти лет.

ВЫШЛИ В «ВЫСШУЮ ЛИГУ»

– Александр Валентинович, начать нашу беседу предлагаю с темы, которая вашему вузу наиболее близка, – с рейтингов. Назовите, пожалуйста, наиболее авторитетные, в которых ВолгГТУ занимает места.

– Ну, что ж, давайте начнем с авторитетнейшего мирового рейтинга Times Higher Education, в который ВолгГТУ – единственный среди волгоградских вузов – входит. Нужно сказать, технический университет уже третий раз входит в этот престижнейший рейтинг вузов мира. В 2019 году опорный университет региона среди 39 передовых высших учебных заведений страны, которые, в свою очередь, вошли в список лучших университетов мира 2020 года. Кроме того, Волгоградский технический университет входит в публикуемую часть еще по нескольким номинациям этого престижнейшего рейтинга: вузов развивающихся стран (Emerging Economies University Rankings), а также рейтинг ведущих вузов Евразийского региона (в него вошли только 27 российских университетов). Достойные места занимает вуз и в Национальном рейтинге университетов.

– Это позволяет заключить, что ВолгГТУ уже вплотную приблизился к «высшей лиге» ведущих университетов России. На это указывают и многие другие ваши победы и достижения. Александр Валентинович, прежде всего, позвольте поздравить вас и ваш коллектив с этим успехом, что, безусловно, говорит о настоящем прорыве Волгоградского технического университета. А что вы можете сказать о новом пополнении? Каковы результаты приемной кампании-2019, и какие специальности оказались самыми востребованными?

– В 2019 году в ВолгГТУ на очную форму зачислено 1987 человек, в том числе 1458 человек на бюджетные места, 529 контрактников. Средний балл ЕГЭ зачисленных составил 60,36 – что больше, чем в прошлом году. В этом году наиболее востребованными были IT-направления подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Прикладная информатика», направления подготовки, связанные с химией – «Химическая технология», а также творческие направления подготовки – «Архитектура, дизайн архитектурной среды» – средний балл ЕГЭ зачисленных на этих направлениях составил более 80. В ВолгГТУ поступили более 180 человек из других регионов РФ. Наибольшее количество абитуриентов прибыло из Астраханской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, есть студенты даже из далекого северного города Сыктывкара. В опорном университете в настоящее время обучается 1 200 иностранцев, такого не было за всю историю вуза!

ИНЖЕНЕРОВ ВОСПИТЫВАЕМ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

– В вашем вузе большое внимание уделяется развитию детского инженерного творчества. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Мы считаем, что воспитание инженера должно начинаться со школьной скамьи, а то и раньше. Именно поэтому в ВолгГТУ помимо обучения студентов реализуются и программы дополнительного обучения детей и подростков в части научно-технического (инженерного) творчества в формате сетевой структуры. Университет выступает в качестве координатора действий органов исполнительной власти, учебных заведений общего и дополнительного образования, предприятий и организаций региона. На сегодняшний момент в этот формат взаимодействия вовлечено 150 учебных заведений среднего и дополнительного образования, 18 предприятий и организаций региона. Университетом заключены партнерские соглашения с Ассоциацией Кружкового движения НТИ.

Детский политех, или как этот проект называют взрослые "Политех 0+", предлагает детям образовательные программы по электронике, химии, физике и моделированию, электронике, робототехнике и даже бионике и нейротехнологям на площадках Центрального и Красноармейского районов Волгограда.

Фото:ВолгГТУ.

В экосистему детского инженерного творчества вовлечены не только подразделения головного вуза в Волгограде, но и все филиалы в области. В лаборатории "РобИн" Волжского политехнического института ребят обучают основам робототехнике и моделированию, В Михайловке и Камышине открыты для детей и подростков центры 3D-моделирования и прототипирования FabLab.

Помимо этого университет выступает интеллектуальным партнером детского технопарка "Кванториумом Политех". Почти все педагоги Кванториума - преподаватели опорного вуза.

ВЫ ЕЩЕ КИПЯТИТЕ?

– Недавно на базе вашего вуза открылась еще одна площадка, которая называется «Точка кипения». Что это за формат, и что вы собираетесь там «кипятить»?

– Вы совершенно правы, недавно у нас открылась «Точка кипения». Отвечая на Ваш вопрос, что мы на этой площадке собираемся «кипятить», как Вы выразились, скажу так. Основными направлениями работы нового пространства станут вовлечение науки и бизнеса в реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ). Мы будем организовывать профильные мероприятия, приглашать на них предпринимателей, представителей предприятий, органов власти, чтобы услышать разные мнения, узнать позиции сторон и в итоге решать стоящие как перед бизнесом, так и перед образованием, наукой задачи. Также среди приоритетов – цифровая экономика и сквозные технологии, создание комфортной городской среды, увеличение человеческого капитала, изучение современных практик мышления. Все это очень важно для развития университета и региона в целом.

– Ваш университет, хотя и технический, давно славится своими творческими талантами. Какие проекты по внеучебной деятельности поддерживает и развивает вуз?

– Вы совершенно правы: наш университет известен не только научными достижениями и высоким уровнем образования, но и творческими, спортивными и иными успехами его студентов и выпускников!

Мы поддерживаем и развиваем естественное стремление молодых людей жить ярко, насыщенно, активно, раскрывать свои таланты, приносить пользу и быть нужными. Пожалуй, самый известный проект в культурной сфере вуза – это международный фестиваль СТЭМов «Земля - планета людей», который уже 35 лет собирает на волгоградской сцене самодеятельные студенческие театры вузов России и стран ближнего зарубежья.

Творческие коллективы университета – активные участники и победители многих всероссийских и международных театральных и хореографических конкурсов.

Фото:ВолгГТУ.

Спортивная жизнь университета тоже весьма насыщена – на базе спортклуба вуза действует 28 групп спортивного совершенствования, студенты участвуют во всероссийских, областных, городских и внутривузовских соревнованиях, завоевывают почетные награды и титулы.

Сильны в вузе и традиции милосердия, благотворительности. Волонтерский отряд ВолгГТУ – обладатель почетного знака «Горячее сердце», учрежденного фондом социально-культурных инициатив (президент фонда Светлана Медведева), за реализацию проекта донорства «Живая кровь», призер Всероссийского конкурса «Социальные инновации регионов», который проводится Советом Федерации РФ.

В университете есть волонтерский корпус «Аист», который хорошо знаком волгоградцам по их активной экологической деятельности. Известный на весь Волгоград и далеко за его пределами СТЭМ «Горхоз» – театр с многолетней историей и крепкими традициями.

А освещают жизнь студентов и главные события, происходящие в университете, официальный сайт вуза, студенческое телевидение – «Политех-ТВ» и «Горхоз-ТВ», многотиражные газеты «Политехник» и «Градостроитель», факультетские многотиражные газеты, где авторами материалов являются сами студенты.

МЫ ГОТОВИМ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

– Александр Валентинович, если оглянуться назад и сравнить с днем сегодняшним: что изменилось за последние пять лет?

– Вуз за эти годы становился победителем целого ряда федеральных программ: стратегического развития (ПСР) ВолгГТУ на 2012-2016 годы, программы развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса «Новые кадры для ОПК»; программы создания инжиниринговых центров и ряда других. Но самым главным достижением вуза за прошедшие 5 лет, конечно же, является то, что ВолгГТУ стал опорным университетом региона. О масштабном проекте по реформированию регионального высшего образования – создании опорных университетов – было заявлено еще летом 2015 года. Тогда Решение об объединении двух технических вузов: ВолгГТУ и ВолгГАСУ было названо историческим и прошло при прямой поддержки администрации области.

Сегодня ВолгГТУ готовит специалистов инженерно-технологического профиля, востребованных реальным сектором экономики, является центром развития фундаментальной и прикладной науки, лидером изменения региональной среды.

Но останавливаться на достигнутом коллектив опорного университета не намерен.

На правах рекламы.