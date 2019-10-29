Волгоградцы рассмешили Михаила Галустяна и Сергея Светлакова

Премьера нового комедийного шоу «Русские не смеются» состоится 1 ноября в 20:00 на СТС. Юмористический проект вернул на ТВ любимый зрителями дуэт Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. Выступить перед ними и жюри во главе с Александром Незлобиным предстояло юному стендаперу Ярославу Ленге и комикам постарше — Армену Погосяну и Алексею Бектасову.

8-летний Ярослав Ленга учится в третьем классе и мечтает стать футболистом. Несмотря на юный возраст, мальчик не первый раз участвует в телешоу: два года назад он выиграл деньги в комедийном проекте «Рассмеши комика». Любовь к стендапу Ярославу привил его отец Денис, который тоже выступает в этом жанре.

Ярослав Ленга. Фото предоставлено «СТС».

Коллеги Ярослава по комедийному цеху Армен Погосян и Алексей Бектасов известны не только зрителям Волгограда, но и Москвы. Парни являются участниками команды КВН «Сборная МФЮА», а также героями различных комедийных телешоу. По их словам, они пришли в проект СТС, чтобы доказать: русские смеются, когда нерусские шутят.

Возвращение дуэта Сергея Светлакова и Михаила Галустяна станет одним из самых долгожданных камбэков сезона. Партнёры не снимались вместе восемь лет, но в этом году Галустян участвовал в импровизационном шоу «Слава богу, ты пришёл!», судьей и продюсером которого выступал Светлаков.

Армен Погосян и Алексей Бектасов. Фото предоставлено «СТС».

Михаил Галустян: «Я с радостью присоединяюсь к команде СТС — канала, который любит и смотрит моя семья. Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много самых разных проектов, от шоу и сериалов, до кино. И первым из них станет «Русские не смеются». С удовольствием поддержу своего друга Сергея и впервые в своей телекарьере выступлю в роли соведущего».

В студии шоу «Русские не смеются» сойдутся два противоборствующих лагеря: артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей.

Сергей Светлаков: «Новое шоу — это противостояние народных талантов и нашей угрюмой ментальности. Кто, как не Миша, сможет добавить этой битве задорного огонька и армянского обаяния. И кому, как не человеку с фамилией Галустян, вести шоу «Русские не смеются». Мы прошли вместе кавээновские огонь, воду и телевизионные трубы, поэтому с ним мне нестрашно пускаться в восьмисерийное плавание».

Зрителями каждого выпуска в зале будут 250 человек, но только четверо самых серьёзных из них сразятся с комиками за 1 миллион рублей. В начале программы «несмеяны» получат на счет 25 000 рублей, которые они смогут как преумножить, так и потерять, если проявят эмоции. Следить за их появлением будет система распознавания лиц Smile Cam, а поддерживать «несмеян» в их борьбе с комиками — Александр Незлобин.

По словам Александра, шоу «Русские не смеются» должно опровергнуть стереотип об угрюмых русских: «Есть мнение, что наша страна больше про грусть и печаль. Об этом говорят и наши русские поговорки: "Смех без причины — признак дурачины", "Кто в пятницу смеётся, тот в воскресенье плачет"... Мы решили глубоко погрузиться в эту тему и доказать, что наш народ всё-таки умеет смеяться. Надеемся, зрителям понравится свежий формат и в России появится больше улыбающихся людей».