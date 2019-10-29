ВТБ: Велобайк продлил работу московского велопроката до 17 ноября

Все желающие могут взять велосипеды в аренду до 17 ноября включительно. Действие ранее купленных сезонных доступов будет продлено.

С 24 апреля по 25 октября 2019 года москвичи и гости столицы совершили рекордное количество поездок – 4,82 млн, что на 13% превышает показатель всего сезона прошлого года. На сегодняшний день в системе общественного городского проката «Велобайк» открыто 528 станций и более 5,5 тысяч велосипедов, из которых 429 – это электровелосипеды. В среднем каждый велосипед в этом сезоне использовали 6 раз в день. Традиционно самыми популярными тарифами стали «Сутки» и «Сезон».

В сентябре «Велобайк» расширил границы проката за пределами МКАД. Велосипеды теперь можно взять в аренду на станциях метро: Косино, Новокосино, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Некрасовка и Филатов луг.

Мигель Маркарянц, председатель совета директоров АО «Ситибайк», старший вице-президент ВТБ, отметил: «В связи с высокой востребованностью велопроката у горожан, а также учитывая теплую погоду этой осенью, мы решили продлить работу велосезона еще на две недели. В этом году велопрокат в очередной раз фиксирует рекорд по количеству поездок. Все это показывает, что велопрокат очень популярен в Москве. В следующем году мы планируем продолжить расширение сети «Велобайка» и открыть 100 новых станций, а также увеличить парк велосипедов на тысячу штук».

Максим Акимов, президент велопроката «Велобайк», отметил: «Ранее купленные сезонные доступы продолжат действовать с 1 по 17 ноября, а для новых прокатов будет доступен тариф «Сутки». Также мы продлим использование бонусных баллов у действующих пользователей. При неблагоприятных погодных условиях станции будут временно закрываться до наступления более теплого времени. Информация о режиме работы проката всегда доступна в онлайн-режиме в приложении и на сайте «Велобайка». В случае холодного или дождливого времени года мы просим наших пользователей быть максимально осторожными и аккуратными при использовании велосипедов».

Проект «Велобайк» реализуется банком ВТБ совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.