2019-10-29T08:30:07+03:00
Общество

Вакцинация в сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН»

Осень – время подготовки организма к суровой зиме
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Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН"Фото: ООО "ММЦ ДИАЛАЙН"
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Врач-терапевт Крисанов Евгений Иванович ответил на самые важные вопросы, касаемо вакцинации в сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН».

Какие прививки стоит делать обязательно? Необходимо отметить, что национальный календарь прививок предусматривает обязательную вакцинацию против девяти инфекций: краснуха, эпидемический паротит (свинка), коклюш, дифтерия, туберкулез, полимиелит, столбняк, вирусный гепатит "В", корь. Для взрослого человека вопрос о необходимости вакцинации решается строго индивидуально, в зависимости от того был ли он привит ранее от конкретного инфекционного заболевания ,когда был привит, какой вакциной, перенес ли он в детстве конкретную "детскую" инфекцию. Для этого ведется специальный документ - сертификат о профилактических прививках, в котором указаны сроки проведенной вакцинации или причина отсутствия профилактической прививки.

Какие прививки, не входящие в календарь, стоит сделать?

Этот вопрос решается в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. Прививки показаны отдельным профессиональным группам(военнослужащие, медицинские работники),лицам проживающим в местности с высоким уровнем заболеваемости природно-очаговыми болезнями, лицам выезжающим в страны с неблагополучным по опасным инфекциям - вакцинопрофилактика вирусного гепатита "А", менингита, ветряной оспы, клещевого энцефалита, лицам из числа группы риска(часто болеющим заболеваниями дыхательных путей, страдающим сахарным диабетом II типа, лицам старше 65 лет) -вакцинопрофилактика гриппа, пневмонии, герпеса.

Есть ли различия в вакцинации детей и взрослых? Вакцины используются одни и те же, но детям подбирают инактивированные (убитый вирус) без консервантов. В зависимости от возраста ребенка вакцина вводится по разным схемам, разными способами введения. Например: вакцинация противогриппозной инактивированной вакциной без консерванта ребенка от 6 месяцев до 11 месяцев - проводится дважды по 1/2 дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Конкретно в каждом случае необходима консультация врача-педиатра.

Защищают ли вакцины на 100%?

Проводились специальные исследования, в результате которых было выяснено, что вакцины защищают на 75-90%, но вероятность серьезных осложнений и тяжелого течения заболевания у привитых будет сведено к минимуму.

Какая реакция после прививки считается нормальной?

Реактогенность, то есть свойство вызывать послепрививочные реакции у разных вакцин тоже разная. В основном после вакцинации часто появляется боль в месте введения препарата, отечность тканей, покраснение кожи, зуд, повышение температуры тела до 38.0. Эти симптомы исчезают самостоятельно через 2-3 дня. Если у вас температура выше 38.0 ,выраженная головная боль, боли в суставах, судороги, повышенная потливость, боли в мышцах, нарушения чувствительности кожи, боли в горле, затрудненное глотание - срочно обратитесь к врачу.

Сколько прививок можно делать в один день?

По опыту вакцинации детей, которым иногда в один день делают несколько профилактических прививок, можно например применять вакцину для профилактики гриппа одновременно с другими инактивированными вакцинами. При этом должны учитываться противопоказания к каждой из применяемых вакцин, препараты должны вводиться в разные участки тела разными шприцами.

Что будет, если люди перестанут прививать своих детей?

Дети будут болеть гораздо чаще и тяжелее. По данным американских ученых сокращение имунопрофилактики кори всего на 5% увеличивает заболеваемость детей корью в 3 раза.

Уважаемые пациенты,

В сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» вы можете пройти вакцинацию в удобное для себя время и клинике.

Здоровья вам и вашим детям! Крисанов Евгений Иванович врач-терапевт

Заботьтесь о своем здоровье вне зависимости от времени года!

И помните, что профилактика заболеваний — это лучший вклад, который только вы можете сделать для себя!

Клиника «ДИАЛАЙН» — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам. Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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