С улиц и дворов Волгограда уберут весь автохлам

Численность машин в Волгограде растет ежедневно, уже не выдерживает их поток ни дороги, ни парковки. Машинами забиты все обочины и дворы города. А с годами накопилась еще одна проблема: брошенные авто. Сгоревшие, ржавые, без колес, а иногда и без дверей, год за годом гниют они под дождем и снегом, превращаясь в груду металла. Автохлама накопилось столько, что власти Волгограда решили взять проблему в свои руки.

РЖАВЫЕ ОПАСНЫЕ СОСЕДИ

«Кто потерял? Присмотритесь, может ваша машинка без колес стоит уже третий месяц?», «Хозяин отзовись, твое авто уже почти разобрали по запчастям! Забери останки!», - такие объявления от небезразличных волгоградцев то и дело появляются в соцсетях. И дело не только в том, что ржавеет и на глазах превращается в утиль транспортное средство, а еще и в том, что оно представляет собой угрозу для окружающих.

Сколько таких случаев: под ржавую «копейку» за мячиком залез школьник и порвал куртку, ночью пироманы подпалили остатки автомобиля и рядом чуть не сгорела новая иномарка… Иногда в таких машинах находят пристанище бомжи и алкоголики. Кроме того, часто в брошенных машинах остаются горючее, масла и другие опасные жидкости, а это прямая угроза окружающим и экологии.

Чтобы Волгоград окончательно не превратился в автомобильное кладбище, в администрации разработали и утвердили порядок по выявлению, перемещению и временному хранению брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории города.

АВТОБЕСПРИЗОРНИКОВ ПЕРЕСЧИТАЮТ И ЗАБЕРУТ

Сообщить о брошенной во дворе машине может любой волгоградец. Сообщать надо в администрацию района. Чиновники по жалобе создают комиссию по обследованию. В комиссию эту в представители администрации, ГИБДД и МВД. Они составляют акт, куда вносят VIN, номера кузова, шасси, двигателя, государственные регистрационные номера с указанием их количества, а затем опечатывают машину.

Дальше идет процесс розыска владельца «автобеспризорника».

«Если в двухнедельный срок после получения уведомления собственник не привел авто в надлежащее состояние или не организовал перемещение своего транспортного средства в места разрешенного хранения, его принудительно забирают на спецстоянку», - гласит Порядок, утвержденный властями Волгограда.

Отвечать за автохлам будет МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками».

Забрать свою «потеряшку» владелец машины может после предъявления паспорта ТС либо свидетельства о регистрации ТС, а также своего документа, удостоверяющего личность. При этом собственник обязан будет оплатить расходы за перевозку его машины на временную стоянку, за содержание ее и хранение, а также за публикацию сообщения в СМИ.

«В случае если в течении трех месяцев со дня перемещения БРТС на спецстоянку владелец не забрал его или собственника так и не установили, департамент муниципального имущества администрации Волгограда передает авто в собственность муниципального образования город-герой Волгоград», - значится в документе.

ВАЖНО

Реестр брошенных транспортных средств будет размещатьсмя на официальном сайте МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» (www.gcupp34.ru).