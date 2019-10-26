В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира на борту

Днем 26 октября в международном аэропорту Волгограда запросил экстренную посадку экипаж рейса авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Пилоты приняли такое решение из-за клинической смерти одного из пассажиров на борту воздушного судна. Авиалайнер приземлился в аэропорту Гумрак в 13.36 по местному времени.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на собственный источник, пожелавший остаться неизвестным, онкобольной пассажир в возрасте 62 лет летел во Владикавказ, зная о скорой смерти. Уйти из жизни он захотел на Родине. Не хватило нескольких часов. Пассажир скончался в аэропорту Волгограда до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Для остальных пассажиров задержка в пути составила менее трех часов. В 16.15 по волгоградскому времени воздушное судно вылетело по маршруту во Владикавказ.