11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Одиннадцать человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП с участием маршрутки в городе Астрахани. Микроавтобус «Газель» и Mitsubishi Galant столкнулись днем в субботу на улице Дзержинского. Маршрутка в это время ехала с пассажирами по маршруту №32С. Удар был такой силы, что полный людей микроавтобус перевернулся на ходу. Среди пострадавших – 10 пассажиров и водитель маршрутки.

По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги на главную.

На месте ДТП работали все экстренные службы. Фото: МЧС Астраханской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении МЧС России по Астраханской области, среди одиннадцати пострадавших четверо детей. Несовершеннолетних госпитализировали в областную детскую больницу имени Силищевой, шестерых раненых в аварии взрослых отвезли в городскую клиническую больницу №3 имени Кирова. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте ДТП, от госпитализации он отказался.