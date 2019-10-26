2019-10-26T18:39:04+03:00
Происшествия

11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Среди пострадавших пассажиров четверо детей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Микроавтобус ехал по маршруту №32С. Фото: МЧС Астраханской областиМикроавтобус ехал по маршруту №32С. Фото: МЧС Астраханской области
Изменить размер текста:

Одиннадцать человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП с участием маршрутки в городе Астрахани. Микроавтобус «Газель» и Mitsubishi Galant столкнулись днем в субботу на улице Дзержинского. Маршрутка в это время ехала с пассажирами по маршруту №32С. Удар был такой силы, что полный людей микроавтобус перевернулся на ходу. Среди пострадавших – 10 пассажиров и водитель маршрутки.

По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги на главную.

На месте ДТП работали все экстренные службы. Фото: МЧС Астраханской области

На месте ДТП работали все экстренные службы. Фото: МЧС Астраханской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении МЧС России по Астраханской области, среди одиннадцати пострадавших четверо детей. Несовершеннолетних госпитализировали в областную детскую больницу имени Силищевой, шестерых раненых в аварии взрослых отвезли в городскую клиническую больницу №3 имени Кирова. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте ДТП, от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный астраханец огрел полицейского мотыгой
В Волгоградской области открывается охота на пушную дичь
Фонтанирующую кипятком трубу у лицея №10 ждет капремонт
Теплоходы на Сарпинский будут ходить до 4 ноября
Водитель нефтевоза погиб в ДТП с фурой на трассе под Волгоградом
В Царицынской опере покажут концерт памяти Дмитрия Хворостовского
В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду
Город, в котором стыдно воровать: волгоградцы выбирают концепцию бренда региона
Волгоградец сжег три фуры, чтобы досадить работодателю
Губернатор Волгоградской области выбрал себе еще двух замов: теперь их 11
Сто студентов из Волгограда получат по 1500 рублей
30 военных из Волгограда отправились в Египет
Волгоградец ответит за перед судом за попытку сжечь супругу
Илону Маску и не снилось: в Волгограде дальнобойщик придумал способ спрятать номера от камер
Волгоградец убил сожителя бывшей жены за то, что тот отобрал у него детей
Умерший пенсионер год пролежал в квартире, пока о нем не вспомнили из-за долгов по коммуналке
Пробрался в дом, связал и ограбил: на волгоградку напал бомж
Астраханец пытался выкупить свой дом у судебного пристава за взятку в полмиллиона рублей
Волгоградцу за убийство человека грозит 15 лет
Андрей Косолапов ушел с поста председателя Гордумы
В Урюпинске в старом грузовике нашли 22 бочки со спиртом
Астраханец со своего юбилея отправился в камеру СИЗО за убийство
Андрей Бочаров переназначил двух своих заместителей
Сотрудника полиции речпорта Волгограда все-таки будут судить за гибель 11-ти пассажиров катамарана
Полиция поймала в Волгограде коллектора, воровавшего данные клиентов Сбербанка