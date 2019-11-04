Волгоград празднует День народного единства с песнями и плясками

Не часто в понедельник увидишь в пойме реки Царица в центре Волгограда столько людей. Тысячи горожан пришли сегодня, 4 ноября, сюда, чтобы повеселиться и развеять осеннюю хандру, а также отметить День народного единства.

И пели волгоградцы...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не скучал никто из пришедших. Вокальные ансамбли сменяли показательные выступления казаков и зажигательные танцы кавказских «горячих» парней и девушек из волгоградских коллективов. Пели и плясали все.

Особенно зажгла на сцене школа кавказских танцев «Саирме».Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ну, а для тех, кто проголодался, в пойме развернули вкусную ярмарку.

Волгоградцы выстроились в очереди за местными деликатесами.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы могли попробовать и приобрести натуральную продукцию от местных производителей. Здесь и мед с волгоградских пасек, и колбаса по советским ГОСТам) без искусственных красителей и ароматизаторов), и грудинка копченая на щепе дуба и ольхи, и волгоградский сыр «рикотта» и еще много других вкусностей.

На ярмарке можно было продегустировать и купить продукцию местных производителей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рядом работала и выставка-продажа изделий народных умельцев. Не скучали и малыши, для них приготовили тоже массу игр и развлечений.

Волгоград он такой - многонациональный и дружный.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Заглянул на праздник и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Посмотрел концерт, пообщался с жителями.

Глава региона и мэр Волгограда тоже заглянули на праздник.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздничные гуляния, надо отметить, сегодня прошли по всей Волгоградской области. Митинги, шествия, концерты, спортивные мероприятия.

День народного единства - праздник новый, но он напоминает россиянам о главном: что они едины, а значит, непобедимы, и у них есть общий вектор развития.

- Напомним, общая программа празднования Дня народного единства началась в регионе еще 31 октября, когда стартовал фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Ориент» — в нем приняли участие порядка тысячи человек, - отмечают в пресс-службе администрации региона. - 1 ноября волгоградцы приняли участие в «Большом этнографическом диктанте». Акция состоялась на 24 площадках, объединив более 1,5 тысячи жителей области. Для школьников в канун праздника в регионе также провели викторину «День народного единства».