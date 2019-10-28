2019-10-30T11:56:03+03:00
Общество

«Хартия солидарности в сфере ЖКХ» объединила общественников и представителей коммунальных компаний

Региональный оператор в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области принял участие во втором межрегинальном форуме
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Участники форума. Фото: УОУчастники форума. Фото: УО
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Форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» уже второй раз проходит на территории Волгограда. Цель форума – обмен опытом по вопросам региональных и межрегиональных практик развития общественного контроля в сфере ЖКХ, института общественных жилищных инспекторов и экспертов, жилищного просвещения, деятельности добровольцев и наставников, тиражирования лучших практик.

Работа участников форума была проведена на трех тематических площадках:

- по обмену опытом по вопросам энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, практики общественного жилищного контроля, работы общественных «горячих линий» и развития системы добровольчества и наставничества в сфере ЖКХ;

- по обмену опытом по вопросам реализации программ жилищного просвещения, подготовки и тиражирования технологий работы института общественных жилищных инспекторов и экспертов;

- по развитию межрегиональных форматов сотрудничества в сфере ЖКХ.

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области, заместитель генерального директора Петр Пименов обозначил актуальные вопросы в сфере обращения с ТКО: охват вывозом населенных пунктов области, строительство новых объектов, а также территориальной схемы, которая требует актуализации.

Вопросы, связанные с новой системой обращения с ТКО встречались на протяжении всего мероприятия. Опытом обращения с ТКО поделились представители Калужской и Астраханской области. Общественники Волгограда, в частности, задавали вопросы по внедрению раздельного сбора отходов, по состоянию контейнерных площадок и вопрос недобросовестных юридических лиц, отказывающихся заключать договор с региональным оператором, которые к тому же, переполняют места накоплений ТКО во дворах многоквартирных домов.

Организаторами форума выступили: некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», Координационный совет регионов Юга России, Региональная общественная организация «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской области», Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области, АНО ДПО «Международная академия профессионального образования». В мероприятии приняли участие более 100 участников. По итогам форума подписана резолюция и принято решение о проведении последующих встреч представителей коммунальных компаний Волгограда с потребителями услуг ЖКХ.

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