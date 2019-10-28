2019-10-28T19:44:02+03:00
Звезды

Цирк начинается с любви: Корниловы привезли в Волгоград удивительную программу

Премьера прошла с оглушительным успехом
Александр Спиридонов
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Выхода слонов ждали все.Выхода слонов ждали все.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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У всех волгоградцев, кто хоть раз задумывался над вопросом: «Купи слона?», теперь есть уникальная возможность посмотреть на этих чудесных животных вживую и принять вполне серьезное решение о покупке. 26 октября представитель прославленной цирковой династии дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов привез в Волгоград свою программу «Инди-Ра».

На премьерном шоу в зале цирка было очень шумно: зрители то и дело заливались звонким смехом, отбивали ладони, хлопая артистам, а то и вовсе пускались в пляс под зажигательные мелодии. И такие эмоции появились вполне закономерно.

Сюжет представления строится вокруг сна девочки Индиры, которая засыпает и путешествует во сне по разным странам. Яркие костюмы, зажигательная музыка, огромное количество танцев и несколько десятков невероятно умных и добрых животных никого не оставили равнодушным. Заставили зрителей задержать дыхание от волнения выступления воздушного гимнаста и артистов оригинального жанра, настолько впечатляющими были показанные на манеже возможности человеческого тела.

Уморительный клоунский дуэт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уморительный клоунский дуэт.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впрочем, всё оставшееся время зрители не скучали: малыши и взрослые от души смеялись над уморительным клоунским дуэтом и восхищались грациозностью дрессированных животных. Дети умилялись над вальсирующими лошадками, а взрослых уморили забавные проворные обезьянки. И, конечно же, все без исключения ждали выхода слонов.

В этой программе несколько десятков умных и добрых животных. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этой программе несколько десятков умных и добрых животных.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Этих умных и талантливых животных вывел на сцену сам руководитель аттракциона «На слонах вокруг света». Дрессировщик в 4-м поколении, Андрей Дементьев-Корнилов вытворял буквально невозможное: в полный рост выпрямился на идущем слоненке и показал, как его подопечные спокойно крутят обруч, стоя на задних ногах. И это только малая часть того, что увидели зрители во второй половине программы…

Сам мастер признается: причина такого успеха только одна. Это любовь к своему делу и к зрителям. О семье Андрея и о его коллегах нередко говорят, что для них цирк начинается именно с любви. Именно это позволяет артистам и руководителям создать особую атмосферу, на которую чутко откликаются сердца и взрослых, и детей. Например, саму идею программы – путешествие, напоминающее «Алису в стране чудес» - предложила народная артистка России Таисия Корнилова. Она же – режиссер шоу. Неудивительно, что в этой по-настоящему семейной и доброй обстановке родилось такое яркое и душевное представление.

Дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов вытворял со слонами невозможное. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов вытворял со слонами невозможное.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- По блеску в глазах было видно, что понравились мы, понравилось наше творчество. И есть теперь этот заряд энергии, который мы будем возвращать тем, кто придет к нам на следующие представления. Мы настроены на плодотворную гастрольную деятельность в городе Волгограде. Люди ведь приходят к нам посмотреть то, что не видят в обычной жизни. Этим мы и занимаемся – по-доброму удивляем, - поделился эмоциями Андрей.

Для любого артиста главное – сделать зрителя счастливым. И по десять минут не умолкавшим аплодисментам можно однозначно сказать: волгоградским зрителям сон девочки Индиры пришелся очень по душе, гастроли продлятся до 1 декабря.

Больше фото смотрите в нашем фоторепортаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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