Под Волгоградом бомж выкрал у фермера трехлетнего ребенка ради выкупа в 10 тысяч рублей

История, которая произошла минувшим летом в Волгоградской области не только о похищении 3-летнего ребенка, но и о том, как опасно доверять незнакомым людям, и жалеть их. Благо все закончилось благополучно: ребенок жив и здоров, а преступник - на скамье подсудимых. Но этот случай многодетная семья из Октябрьского района не забудет никогда.

Все началось со случайной встречи. 41-летний мужчина без определенного места жительства бред по обочине трассы, и пристал с подаянием к местному жителю. Тот в ответ предложил бомжу поработать на него - помочь в строительстве дома и хозяйственных построек. Взамен пообещал не только оплату труда, но и крышу над головой - ночлег в летней кухне. Мужчина согласился.

- Прибыв к месту своего будущего временного проживания и работы, мужчина понял, что хозяин - человек довольно обеспеченный. Дом, семья, четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет. Тут и созрел у него коварный план: похитить ребенка ради выкупа, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности истории в СУ СК по региону.

В тот же день супруги-фермеры отлучились ненадолго, оставив младших детей под присмотром подростков. Бомж решил этим воспользоваться. Он взял за руку самого младшего - трехлетнего мальчишку и увел его со двора в сторону соседнего села.

- Чтобы мальчик не капризничал, похититель сказал, что они идут купаться в речке и кататься на качелях. На самом же деле он планировал спрятать ребенка и потребовать с его родителей выкуп в 10 тысяч рублей, - уточняют следователи. - Но не успел.

Вернувшись домой и не обнаружив ребенка, родители забили тревогу. Они тут же кинулись на его поиски. Отец на машине колесил по окрестным полям и дорогам и через несколько часов увидел бомжа, которого он приютил, со своим сынишкой. Они шли по обочине дороги в 2,5 километрах от дома.

К счастью, малыш не успел даже испугаться. Похитителя тут же передали правоохранителям. Следователи завели на него уголовное дело по статье «похищение несовершеннолетнего, совершенное из корыстных побуждений».

- На данный момент расследование завершено. Мужчине предъявили обвинение в похищении малолетнего. Ггрозит ему за это до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения, - добавляют в следственном управлении.