2019-10-28T18:06:43+03:00
Происшествия

Волгоградец хотел отправить подростка-пасынка террористом в Сирию

Отчим учил мальчишку канонам радикального ислама и готовил воевать за ИГ*
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградец планировал отправить пасынка воевать за ИГИЛ* (организация, признанная в РФ террористической).Волгоградец планировал отправить пасынка воевать за ИГИЛ* (организация, признанная в РФ террористической).Фото: Нигина БЕРОЕВА
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Волгоградским правоохранителям удалось спасти 12-летнего местного подростка от жуткой участи, которую ему уготовил отчим. Из ребенка хотели сделать отпетого исламиста, который будет воевать на стороне ИГИЛ* (организация, признанная в РФ террористической).

Началась эта история много лет назад, когда житель Октябрьского района Волгоградской области женился на односельчанке с ребенком. Мужчина этот был сторонником радикального ислама. Постепенно он добился, чтобы и супруга приняла его веру, а затем стал настаивать, чтобы мусульманином стал и 7-летний пасынок.

Запретил ребенку менять веру родной отец. А когда он узнал, что отчим заставляет его сына совершать религиозные обряды по канонам радикального ислама, забрал его к себе.

- Несколько лет подросток жил с отцом. Но через четыре года, мальчишка вернулся в семью к матери, и вновь попал под влиянием обвиняемого. Исламист стал настырнее: он уже не просто рассказывал ребенку про «Исламское государство», но и показывал видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной террористической организации. Мужчина стал убеждать подростка в том, что, как только ему исполнится 15-лет, ему необходимо будет отправиться в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы примкнуть к боевикам, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Вскрылись тайные планы отчима случайно: в июне 2016-го он в переписке со своим родственником заявил, что планирует отправиться в Сирию и принять участие в боевых действиях против правительственных войск. Вскоре о планах мальчика стало известно и оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области.

- Благодаря предпринятым мерам удалось пресечь преступные действия обвиняемого, изолировав его от ребенка, - отмечают в следственном управлении.

На 50-летнего волгоградского исламиста завели уголовное дело по статье «склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». И хотя он напрочь отрицал свою вину, и утверждал, что пасынок оговорил его под давлением родственников, следователям удалось собрать факты и улики, подтверждающие обратное.

- На данный момент следствие по делу завершено. Волгоградцу предъявлено обвинение. И грозит ему до 10 лет лишения свободы, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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