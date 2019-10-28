Выжил благодаря бегу: после операции по удалению опухоли в голове волгоградец бегает марафоны

К сожалению, уверена, что и среди ваших знакомых есть те, кто получил страшный диагноз: опухоль. Кто-то сникает и уходит в себя, кто-то пытается бороться и побеждает. История про Сергея Кузнецова, как раз второй вариант. И может быть его пример кого-то обнадежит в сложной ситуации.

10 сентября 2018 года у Сергея с утра сильно болела голова. Вместе с женой и друзьями они отдыхали в Тбилиси. К вечеру не спасали и таблетки. Вызвали «скорую», врачи сделали укол и уехали. Но лучше на стало. Следующая неотложка отвезла Сергея в госпиталь. Сделали МРТ и поставили страшный диагноз: опухоль головного мозга. Врачи старались снять отек, чтобы появилась возможность транспортировки в Россию. Но с каждой минутой волгоградцу становилось все хуже и хуже и семья приняла решение остаться в Грузии и сделать операцию на месте.

Сутки ушли на поиски необходимой суммы, к сожалению, такие диагнозы не относятся к страховым случаям. Выручили друзья и знакомые, которые не остались в стороне: грузины, армяне, украинцы, русские. У доброго сердца нет национальности. Операция длилась 8 часов. Опухоль удалось удалить полностью! Выдержать такую нагрузку помогла поддержка семьи и …бег.

БЕГ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДУМАТЬ

Сергей Кузнецов занимался легкой атлетикой с самого детства. В военной академии увлекся многоборьем. Служба в армии всегда сопряжена с физической нагрузкой. Утром пробежка, зарядка, всегда в форме.

- Бег давал мне возможность побыть с собой. В армии ты всегда с кем-то. А те же маршброски были спасением – я мог думать, размышлять, - вспоминает мужчина.

Сергей рано закончил службу. Женился, появились дети. Спорт ушёл на третий план. Появился лишний вес, и пробежка уже не давалась также легко и просто.

- В какой-то момент я посмотрел на себя в зеркало и сказал: надо что-то менять. Начинал с 3-5 километров 2-3 раза в неделю. Потом стал участвовать в небольших соревнованиях. Появилась мысль пробежать марафон. Залез в интернет, почитал рекомендации тренеров. Через полгода вышел на дистанцию 42 км. Было дико сложно. Первая мысль после финиша – больше никогда. Но потом понял: просто надо по-другому готовиться. И следующий марафон дался легче.

За плечами Сергея около 20 марафонов. Фото: героя публикации

Всего за плечами Сергея более 20 подобных соревнований. Осенью 2018 года Сергей начал готовится к Чикагскому марафону – это один из шестерки самых престижных забегов в мире. Попасть туда сложно. Поэтому нужны были высокие результаты. Правда, бегать мешала головная боль и давление. Терапевт порекомендовала сделать МРТ и направила к неврологу. Но узкий специалист от томографии отсоветовала. Мол, ничего страшного: пропишем таблетку, и все будет хорошо. Это было за неделю до поездки в Грузию, где Сергей оказался на операционном столе. После месяца в тбилисской больнице мужчина вернулся в родной Волгоград.

- Опухоль поменяла отношение ко многому: я стал понимать, что по-настоящему ценно, а что мимолетно и не стоит внимания. Врачи при выписке дали мне рекомендации: никаких физических нагрузок, покой, правильное питание. Никто не давал гарантии, что я буду жить, что опухоль не появится снова, что смогу быть полноценным. Но я решил, что это не моя история. Я решил тренироваться, - говорит Сергей

СПОРТ ВО БЛАГО

1 января 2019 года Сергей снова вышел на пробежку. Это был один километр по стадиону пешком. Постепенно метр за метром он увеличивал дистанцию.

- Каждый раз, когда я бегу, радуюсь, что могу это делать. Врачи просят для проверки реакции пожать руку, и смотрят на меня с удивлением, когда я говорю, что занимаюсь спортом.

Сейчас Сергей пробегает 10 километров в день, один раз в неделю дает себе выходной.

- Если убрать бег, может и не выбрался бы. Мысли стали позитивней. Если накатывает депрессия, я всегда знаю, что делать. И еще понял, что то, что со мной случилось – знак выше. Теперь моя очередь помогать. И я могу делать это через бег. Я начал искать проект, в котором бы мог поучаствовать и нашел «Спорт во Благо» в поддержку детей с синдромом Дауна. Мы тренируемся, участвуем в соревнованиях, и собираем средства, которые идут в поддержку особенных детей. Сейчас моим примером воодушевились еще шесть человек. Думаю, таких неравнодушных людей будет больше.

Первый марафон после болезни бежали всей семьей. Фото: героя публикации

Через год после операции Сергей пробежал 10 километров на Московском марафоне. Вместе с ним в забеге участвовала жена Оксана (она тоже начала бегать в этом году) и две любимые дочки: Алиса и Василиса.

- Самое главное и важное для меня, это конечно поддержка моей семьи, родных и друзей. Самый низкий поклон моей жене, Оксане, которая весь удар взяла на себя, координировала, решала все вопросы и 24 часа каждый день была со мной. Вот мои приоритеты. Бег, спорт, очень благоприятно повлиял на ситуацию, но это все же вторично, - делится мыслями Сергей.

Сейчас Сергей готовится к ультрамарафону вокруг озера Эльтон. Он побежит 90 км в составе эстафетной команды. Вместе ребята преодолеют 172 км в условиях полупустыни с благотворительной миссией под флагом «Атлет во благо».

- Это возможность чувствовать себя полноценным, возможность сказать миру, что я еще многое могу. Всё самое интересное впереди! - уверен бегун.