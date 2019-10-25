2019-10-26T19:08:29+03:00
Спорт

«Спортивное поколение»: в Волгограде проходит турнир по кикбоксингу

ФОК «Спартанец» соберет спортсменов из 25 клубов
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Фото: ассоциация кикбоксингаФото: ассоциация кикбоксинга
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С 25 по 27 октября 2019 года в Волгограде состоится открытый чемпионат и Первенство города Волгограда по кикбоксингу в рамках проекта «Спортивное поколение», посвященный памяти сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

На ринге ФОК «Спартанец» соберутся 25 клубов и спортивных организаций Волгоградской области, а также бойцы из других близлежащих регионов.

В турнире принимают участие более 200 спортсменов, среди которых победители и призеры российских, международных первенств: Песецкий Вячеслав (победитель первенства Мира 2017 г.), Волков Артем (финалист первенства Европы 2019 г), Махамаев Магомед (победительпервенства Европы 2019 г.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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