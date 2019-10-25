Шоу «ИНДИ-РА» в волгоградском цирке

С 26 октября на манеже Волгоградского цирка гастроли нового фееричного проекта династии Корниловых «ИНДИ-РА» в постановке лауреата множества престижных премий и конкурсов, дрессировщика в 4-м поколении Андрея Дементьева-Корнилова. Артисты привезли с собой тонны оборудования и необычных декораций. Волгоградцев ждут в гости более 50 животных - верблюды, ламы, лошади, пони, питоны, крокодилы, обезьяны, дикобразы, собаки и, конечно же, индийские слоны. Огромные артисты будут танцевать, играть на музыкальных инструментах, жонглировать и крутить хула-хупы. Номера мирового уровня покажут жонглеры и дрессировщики, эквилибристы и воздушные гимнасты, акробаты и клоуны. Все шоу будет пропитано атмосферой загадочной Индии.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская 15, т. (8442) 33-45-74, билеты онлайн на сайте circus-volgograd.ru.

Премьера! 26 октября в 16.00.

27 октября и 2 ноября в 12.00.

3 ноября в 12.00 и в 16.00.

Билеты: от 400 руб. Дети до 3 лет - бесплатно (без места).0+