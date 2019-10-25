На Леонида Слуцкого пожаловались в комиссию по этике РФС за оскорбление Ротора
Только утих скандал после выхода посвященного «Ротору» выпуска «КраСавы», как все может завертеться по новому кругу. Волгоградцы спустя три дня решили отреагировать на оскорбления в адрес руководства клуба «Ротор», прозвучавшие из уст нашего земляка, экс-тренера сборной России по футболу, а ныне наставника голландского клуба «Витесс» Леонида Слуцкого. 23 октября президенту РФС Александру Дюкову направили письмо с просьбой оценить высказывание Леонида Викторовича. За гендиректора волгоградского клуба Андрея Рекечинского вступилась Стелла Вартанян. Она занимает пост председателя общественного совета при облспроткомитете. Видимо, сами чиновники побоялись стать героями публикаций в СМИ.
Напомним, бывший футболист, телеведущий, а ныне автор видеоблога «КраСава» Евгений Савин посвятил очередной выпуск своей передачи Ротору, а также затянувшемуся конфликту клуба и волгоградских властей с Леонидом Слуцким, который открыл в родном Волгограде детскую футбольную школу.
- Ну почему здесь все так через ж…?, спросил Савин у Слуцкого по скайпу.
- Да потому что руководят клубом де… (из этических соображений мы не будем цитировать Леонида Викторовича - прим. Ред.), - отвечает в сердцах Слуцкий.
В своем письме Стелла Вартанян просит руководство РФС дать оценку публичным высказываниям Слуцкого, отметив его недостаточную осведомленность, неполное владение информацией о положении дел и работе детской клубной школы «Ротор».
«Никакая любая сложившаяся ситуация не дает права господину Слуцкому переходить на личные и декларативные оскорбления, унижать честь и достоинство уважаемых людей», - пишет Вартанян. Среди уважаемых людей, помимо Рекечинского, она называет ответственную за работу детской школы «Ротор» Аллу Наполову.
Письмо уже растиражировали в фан-группах Ротора. При всей любви к родному клубу болельщики в этой истории на стороне Слуцкого, что доказывают опросы в группах. И спрашивают, при чем тут РФС, если работает Слуцкий в Голландии, а в России у него частная школа. Как может повлиять на него Российский футбольный союз, непонятно. Зато шуму в СМИ после этого письма будет много.
Напомним, Слуцкий открыл в Волгограде свою футбольную школу, а в прошлом году ее решили слить с школой «Ротора». Но «слили» так, что лишили школу Слуцкого имени, тренерам, по словам Леонида Викторовича, урезали в два раза зарплаты, а детям едва не запретили ехать в Голландию на турнир (хотя оплачивал поездку Слуцкий).
«Я уже не говорю о том, что все тренировались моими мячами, пользовались инвентарем. О том, что я покупал форму своим воспитанникам, оплачивал лицензии… Но при этом не обладал никакими полномочиями. Мне даже спасибо никто не сказал. А все потому, что у руководства «Ротора» слишком много эго и много власти, - считает Слуцкий. - Мне «Ротор» в рамках нашего «сотрудничества» даже выставил 100% оплату за поле, на котором занимались мои воспитанники. Спасибо губернатору Андрею Бочарову, который разрешил нам бесплатно заниматься на стадионе в Городище.
ИСТОЧНИК KP.RU