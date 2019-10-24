2019-10-24T09:29:40+03:00
Общество

Как купить квартиру с использованием ипотеки с государственной поддержкой

В Волгоградской области расширили меры государственной поддержки при ипотечном кредитовании
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь купить новую квартиру семье станет проще.

Молодая семья может получить льготный ипотечный займ со сниженной процентной ставкой, если супруги не старше 35 лет и семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. С 2018 года льготные ипотечные займы со сниженной процентной ставкой предоставляет АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» («ВАИЖК»).

Во-первых, молодая семья может приобрести квартиру в новостройке у застройщика и оформить ипотечный займ со сниженной процентной ставкой на весь срок ипотеки, а это 5,9 -7,2%. Социальную выплату, после ее получения, можно направить на погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке.

Во-вторых, если вы уже взяли ипотечный кредит, то у вас есть возможность его перекредитования (рефинансирования) на более выгодных условиях:

- В рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» - 4,9 % годовых.

- Переменная ставка – 5,9% годовых

- Фиксированная ставка от 8,65% до 10,3% годовых

Если у молодой семьи нет накоплений она может получить заем на оплату первоначального взноса до 300 тысяч рублей на пять лет под 3% годовых.

Важно, чтобы квартира в новостройке была приобретена по договору долевого участия после 1 января 2019 года. Размер собственных средств не менее 5% от стоимости квартиры.

Если у молодой семьи в течение срока займа родится один ребенок, списывается 25% от остатка основного долга, при рождении второго ребенка - еще 25% от остатка основного долга.

Кроме того, если вы купили квартиру у застройщика в строящемся доме после 1 января 2019 года, то можете получить компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам за счет областного бюджета. Для этого возраст хотя бы одного из супругов не должен превышать 35 лет.

Компенсация предоставляется в размере ключевой ставки Банка России - на сегодняшний день это 7,0%. То есть, если рыночная ипотечная ставка 8,9%, то с учетом компенсации семье ипотека обойдется в 1,9% годовых в течение пяти лет. Но сумма компенсации не может быть более 15 тысяч рублей в месяц.

Более подробную информацию по льготной ипотеке вы можете получить в «одном окне», обратившись в АО «ВАИЖК» и Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Канунникова, 23, офис 2-30 ,телефон (8442) 22-05-55, сайт https://ivlg.ru

Значения процентных ставок актуальны на 24.10.2019

.

.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
От слов - к делу, от букв - к цифре
Фонд социального страхования (ФСС) совместно с ИД "Комсомольская правда" организовали пресс-тур в Нижний Новгород на семинар, где обсуждался вопрос перехода государственных и муниципальных социальных сервисов в цифровой формат
"Сколько песен спето у твоих костров": сегодня 75 лет исполнилось бы герою, в честь которого назвали Грушинский фестиваль
Валерий Грушин три месяца не дожил до своего 23-летия. Парень погиб, спасая детей на Уде в Иркутской области, а его друзья смогли вписать имя студента в вечность
Новости 24
Опять смертельное ДТП под Камышином: в столкновении погибла женщина
«Они мне палец сломали»: за наклеп на полицейских волгоградцу грозит колония
На «Волгоград Арене» устроят битву юных мастеров WorldSkills Russia
В Волгограде 18-летний водитель ВАЗа протаранил иномарку с детьми
Заместители прокурора области проведут личные приемы в Камышине и Волжском
В Волгограде продавались печенье и торты с плесенью
В Волгограде проверили на работоспособность все гидранты
На волгоградскую медицину потратят дополнительно 3,6 миллиарда рублей
В Волжском волонтеры нашли пропавшую третьеклассницу
Вышла от подруги и исчезла: в Волжском ищут девятилетнюю школьницу
В Астрахани еще одного чиновника будут судить за аварийное жилье
Матч Ротор-Луч на «Волгоград Арене» начался с акции, посвященной Льву Яшину