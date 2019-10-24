Как купить квартиру с использованием ипотеки с государственной поддержкой

Теперь купить новую квартиру семье станет проще.

Молодая семья может получить льготный ипотечный займ со сниженной процентной ставкой, если супруги не старше 35 лет и семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. С 2018 года льготные ипотечные займы со сниженной процентной ставкой предоставляет АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» («ВАИЖК»).

Во-первых, молодая семья может приобрести квартиру в новостройке у застройщика и оформить ипотечный займ со сниженной процентной ставкой на весь срок ипотеки, а это 5,9 -7,2%. Социальную выплату, после ее получения, можно направить на погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке.

Во-вторых, если вы уже взяли ипотечный кредит, то у вас есть возможность его перекредитования (рефинансирования) на более выгодных условиях:

- В рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» - 4,9 % годовых.

- Переменная ставка – 5,9% годовых

- Фиксированная ставка от 8,65% до 10,3% годовых

Если у молодой семьи нет накоплений она может получить заем на оплату первоначального взноса до 300 тысяч рублей на пять лет под 3% годовых.

Важно, чтобы квартира в новостройке была приобретена по договору долевого участия после 1 января 2019 года. Размер собственных средств не менее 5% от стоимости квартиры.

Если у молодой семьи в течение срока займа родится один ребенок, списывается 25% от остатка основного долга, при рождении второго ребенка - еще 25% от остатка основного долга.

Кроме того, если вы купили квартиру у застройщика в строящемся доме после 1 января 2019 года, то можете получить компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам за счет областного бюджета. Для этого возраст хотя бы одного из супругов не должен превышать 35 лет.

Компенсация предоставляется в размере ключевой ставки Банка России - на сегодняшний день это 7,0%. То есть, если рыночная ипотечная ставка 8,9%, то с учетом компенсации семье ипотека обойдется в 1,9% годовых в течение пяти лет. Но сумма компенсации не может быть более 15 тысяч рублей в месяц.

Более подробную информацию по льготной ипотеке вы можете получить в «одном окне», обратившись в АО «ВАИЖК» и Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Канунникова, 23, офис 2-30 ,телефон (8442) 22-05-55, сайт https://ivlg.ru

Значения процентных ставок актуальны на 24.10.2019

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