2019-10-24T23:11:41+03:00
Общество

Волгоград отметил день без бумаги

24 октября – ежегодный Международный день без бумаги (world paper free day)
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Фото: УОФото: УО
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Ежегодный «Международный день без бумаги» проходит в четвертый четверг октября. Этот день напоминает о том, что к природе нужно относиться бережно.

Бумага и картон – ценный вторичный ресурс. Экономное отношение к бумаге не только сохраняет деревья, но и позволяет изготовить из использованной пачки бумаги новую, пригодную для повторного использования. Главное, чтобы бумага, попадающая в контейнер для раздельного сбора бумажных фракций, была чистой, без дополнительного ламинирования и остатков пищи.

В Волгограде более тридцати комплектов контейнеров для раздельного сбора установлены в Центральном районе в популярных местах досуга горожан, а также в нескольких дворах многоквартирных домов. Разделенные отходы собираются региональным оператором Волгоградской области и отправляются на сортировочные станции для дополнительной сортировки и удаления посторонних фракций. Из этих фракций в дальнейшем изготавливаются новые предметы быта, одежда, бумага и прочее.

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