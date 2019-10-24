«Храните машины на балконах»: в Волгограде десятую часть бесплатных парковок отдали инвалидам

Новый законопроект, который предлагается на утверждение Волгоградской областной думе, вызвал горячие споры и дискуссию среди автовладельцев. А все потому, что касается он самой злободневной и острой темы для всех волгоградских водителей - парковок. Согласно поправам, которые внесли народные избранники, отныне не менее 10% бесплатных парковочных мест в городе должны выделяться под транспорт людей с инвалидностью. Это касается не только парковок у торговых центров, но и тех, что расположены рядом с жилыми и общественными зданиями, физкультурно-спортивными, культурными центрами, местами отдыха. При этом другие автомобили не вправе занимать места, отведенные для инвалидов.

- Также урегулирован вопрос о праве на бесплатное использование парковочных мест для машин инвалидов III группы (сейчас норма действует в отношении транспорта, за рулем которого инвалиды I и II групп, а также автомобилей с такими пассажирами, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, - примечание), - добавляют в пресс-службе облдумы.

И уточняют, что коррективы вносятся в соответствии с изменениями федерального законодательства.

Казалось бы, инициатива правильная и защищает права инвалидов. Почему же она подняла волну негодования в Волгограде? Да потому, что в нашем областном центре бесплатных парковок катастрофически не хватает.

«Теперь на Площади Павших Борцов и возле гипермаркетов теперь вообще не припаркуешься. Не предлагая альтернативы и не решая вопросы с городскими парковками, народные избранники создают очередные проблемы», - возмущаются волгоградцы.

Многие автомобилисты соглашаются: катастрофическая нехватка в Волгограде парковочных мест приведет к тому, что водители будут регулярно нарушать установленные правила парковки.

«В городе стоянок почти нет, все ликвидировали. В центре, например, остались всего две: небольшая у «Пассажа» и побольше на улице Ткачева... Я раньше только на платных стоянках ставил, а сейчас куда? Дома на балконе машину хранить?» - задается резонным вопросом редактор портала «Волгапромэксперт» Сергей Жуков.

В качестве альтернативы он предлагает дополнить законопроект списком тех, кому можно парковаться в Волгограде на «льготных» местах, кроме самих инвалидов: например, автолюбителям с детьми, беременным женщинам и машинам, перевозящих пожилых людей.

Ну а пока, единственным фактором, ограничивающим льготников (зачастую «липовых») на бесплатное пользование парковками, станет обязанность иметь на авто знак «Инвалид». При этом информация о данном транспортном средстве должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Его ведет Пенсионный Фонд РФ, а данные передают уполномоченные органы государственной власти.

- Это поможет пресечь случаи, когда установка опознавательного знака «Инвалид» осуществляется самовольно, и льготой – бесплатной парковкой - пользуются недобросовестные автомобилисты, - уверены парламентарии.

Пока этот законопроект приняли только на комитете областной думы по труду, соцполитике, вопросам семьи и делам ветеранов. Теперь эти поправки должна принять облдума в первом и втором окончательном чтении.