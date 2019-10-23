Госуслуги ФСС: Волгоградская область переходит на прямые выплаты по больничным и детским пособиям
Специалисты Волгоградского отделения ФСС расскажут, какие госуслуги оказывает Фонд, и обсудят следующие вопросы:
- переход на прямые выплаты пособий по временной нетрудоспособности (по «больничным) и по материнству и детству;
- обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации и санаторно-курортным лечением;
- электронные больничные.
Участники:
ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
ПЕЧНИКОВА Елена Николаевна, начальник отдела социальных программ
ДЕМЕДЮК Елена Анатольевна, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
ОВЧИННИКОВА Ольга Александровна, начальник отдела администрирования страховых взносов
ОРЕШКИН Александр Павлович, заместитель председателя Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов»
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