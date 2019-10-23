2019-10-23T13:28:43+03:00
Общество

Госуслуги ФСС: Волгоградская область переходит на прямые выплаты по больничным и детским пособиям

В пресс-центре РИАЦ (ул. Мира, 19) 25 октября в 13.00 состоится круглый стол на тему «Государственные услуги Фонда социального страхования РФ»
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Фото: Прохоров Иван.Фото: Прохоров Иван.
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Специалисты Волгоградского отделения ФСС расскажут, какие госуслуги оказывает Фонд, и обсудят следующие вопросы:

- переход на прямые выплаты пособий по временной нетрудоспособности (по «больничным) и по материнству и детству;

- обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации и санаторно-курортным лечением;

- электронные больничные.

Участники:

ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

ПЕЧНИКОВА Елена Николаевна, начальник отдела социальных программ

ДЕМЕДЮК Елена Анатольевна, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

ОВЧИННИКОВА Ольга Александровна, начальник отдела администрирования страховых взносов

ОРЕШКИН Александр Павлович, заместитель председателя Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов»

Пресс-центр расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19А.

Телефон для аккредитации: 8-909-393-12-31 (Ким Эльмира).

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