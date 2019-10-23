Любая стройка начинается с проекта

На счету АО «Приволжтрансстрой» сотни зданий в разных городах страны и визитные карточки Волгограда. Большинство из них родилось в собственном проектном институте, где работают талантливые архитекторы, конструкторы, разработчики генплана и инженерных систем.

- Десять лет назад мы решили вырастить своих проектировщиков. Плюс от такого союза огромный. Это мы хорошо прочувствовали на реконструкции ДЮЦа, когда на каждом шагу вскрывались все новые проблемы, приходилось принимать решения на ходу. В итоге все хорошо получилось, дети занимаются, родители счастливы, - отмечает генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко. - Любую идею, которая возникает у заказчика, мы можем воплотить от начала до конца. Хочется сказать спасибо нашим проектировщикам. Перечень объектов впечатляет: школы и детсады, жилые дома и логистические центры, фабрики и дома культуры, церкви, собор и памятники. Приятно, что наша работа нужна и востребована.

ШКОЛЫ ПОШЛИ В ТИРАЖ

Проект школы на тысячу мест, который родился в стенах проектного института, включен в федеральный реестр и рекомендован для тиражирования по всей стране. Разрабатывали его для школы в Камышине, но построили ее второй, первой «ласточкой» стала школа №55 «Долина знаний» в Волгограде.

- Школы сейчас рассчитаны на одну смену, современные, оснащенные. Дети там могут находиться в течение всего дня. Я даже немного завидую тем, кто там будет учиться, - говорит директор проектного института Елена Провоторова.

Новая школа на тысячу мест впервые за четверть века распахнула свои двери в 2018 году в Волгограде. Фото: Администрация Волгоградской области.

Проект один, но «привязать» его к другим условиям непросто. Например, в Камышине рядом со школой была городская котельная, с которой осуществлялось теплоснабжение. В Волгограде запроектировали для школы индивидуальную котельную. Один регион, расстояние 170 километров, а разница в температуре воздуха два градуса и теплотехнические расчеты уже другие.

В этом году школа в Камышине приняла восемьсот первых воспитанников. Фото: Администрация Волгоградской области.

Школу в 205-м микрорайоне Волгограда пришлось откорректировать, согласно конфигурации участка. Еще одна школа в Красноармейском районе. Старую аварийную школу демонтировали. На данный момент на этом месте запроектирована и проходит экспертизу новая школа. Участок сложный, много выносов сетей. Дети и родители этого района с нетерпением ждут начала строительства школы.

В Городищенском районе строится Россошинская школа на 500 детей. Еще один наш проект. Вместо аварийной будет школа современная - с тренажерными залами, помещениями для ЛФК и кружков.

Красивый детский сад получился в селе Веселово Камышинского района.

«В ЛОГИСТИКЕ МЫ ДОКИ»

На счету проектного института и множество логистических объектов с обширной географией: Киров, Воронеж, Пенза, Зеленодольск, Смоленск, Оренбург. Логистический центр - это целый город в городе, который включает склады, холодильники, комплекс дозаривания бананов. Для обслуживания большегрузов на территории центров располагаются пункты для ремонта машин, портальные мойки, заправочные станции.

- Наши партнеры - группа компаний «Магнат Трейд», торговые сети «Покупочка», «Магнит». В логистике мы доки, - считает Елена Провоторова.

ОНКОЦЕНТР И РОДДОМ

Сейчас у проектного института в работе два новых медицинских объекта. Роддом - один из самых сложных медицинских объектов. Расположится новое современное здание на территории 25-й больницы.

В проектном институте работают талантливые архитекторы и конструкторы. Фото: Геннадий Бисенов.

Начали работать и над проектом детской больницы. Она появится в Советском районе рядом с ВолГУ.

Идет корректировка проекта по ходу строительства Онкоцентра. Сложный участок с непростыми грунтами, приходится увязывать все разделы проекта. Ничего нельзя упустить. На таких объектах не может быть ошибок.

МУЗЕЙ, СОБОР И «ПОБЕДА»

Уникальный объект, которым проектировщики могут по праву гордиться - собор Александра Невского. Постарались повторить исторический облик собора. Но он не будет являться историческим памятником. Это живой объект, который будет находиться в постоянной эксплуатации.

- В моем кабинете собирались разные специалисты, которые принимали участие в рождении этого объекта: директор завода, где отливают колокола, монахи, которые их настраивают, компании, которые занимаются росписями. Люди, влюбленные в свое дело. Это очень интересная работа и в то же время очень ответственная, - продолжает проектировщик.

В следующем году закончится реконструкция сквера около собора. Здесь уютно расположится амфитеатр, фонтанчик, удобные скамейки. Много цветов, мест для отдыха жителей и гостей города. С одной стороны от собора будет высажен сад с райскими яблочками, который впишется в существующие посадки. Здоровые деревья на территории старого сквера постарались сохранить.

- С приходом нового владыки многое внутри собора видоизменилось. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вникает во все, что делается в соборе, находит время в своем непростом рабочем графике. Мелочей в таком сооружении не бывает, - рассказывает Елена Провоторова.

Еще один проект института - музей «Россия – моя история» и благоустройство территории вокруг него. Форма сооружения самая простая, прямоугольная. Пришлось акцент сделать на фасад. Из 26 вариантов фасада утвердили ныне существующий. Цокольная часть - зеркальные панели, которые со временем отразят подрастающий сад. А верх – имитация березового леса. Береза – символ России.

- Еще один кусочек нашего города, который облагорожен, сделан для людей. Необходимо, чтобы мы сами дорожили всем этим. За последние годы наш город преобразился, расцвел. Осталось только сохранить все это, - считает Елена Александровна.

ДЮЦ был очень сложным объектом и для проектировщиков, и для строителей. Реконструкция - это всегда очень сложная работа. Зачастую проще снести и сделать заново. Но когда речь идет о памятниках архитектуры или культурном наследии, это неприемлемо.

- На следующий год выйдет из экспертизы проект и начнется реконструкция бывшего кинотеатра «Победа». Надеюсь, что проект понравится самым маленьким жителям нашего города. Это будет кукольный театр. Работа сложная, так как современные нормы и оснащение (звук, свет, спецэффекты) необходимо совместить и сохранить с элементами культурного наследия 1948 года, которые необходимо сохранить.

«У НАС ПЛОХИХ ПРОЕКТОВ НЕ БЫВАЕТ»

- Строительство - это созидание, творчество. Запуская проект, мы стараемся учесть все нюансы. АО «Приволжтрансстрой» по любому проекту чужому или своему доводит строительство объекта до ввода в эксплуатацию. У нас плохих проектов не бывает, потому что мы работаем в тесной связке со строителями, - отмечает директор проектного института. - Мы все время в поиске!

Беседовала Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ, Администрация волгоградской области.

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