Волгоградка спасла раненую таксу, убежавшую в лес после ДТП с участием экс-мэра Волжского

Авария в Быковском районе произошла утром 23 октября. Три подруги, среди которых были бывший мэр Волжского, и владелица ресторана Дубрава, попали в аварию. Марина Афанасьева на ровной дороге не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и вылетела в кювет. Ее подруги погибли на месте, она попала в больницу с многочисленными травмами. Но был в машине и четвертый пассажир – такса (не исключено, что именно на нее отвлеклась водитель).

Когда случилось ДТП, раненое животное испугалось, выскочило из машины и убежало подальше от страшного места.

- Я вместе с детьми ехала по делам в Быково, когда увидела аварию – рассказывает волгоградка Анна Остапенко. - Остановилась, чтобы узнать, нужна ли помощь. Стало известно, что была еще и собака. По словам очевидцев, она перебежала дорогу и направилась в лес. Искали всем миром и нашли. Пес был ранен, напуган. Я была уверена, что теперь у таксу вернут хозяину или родственникам.

В аварии погибли две женщины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Когда через пару часов Анна возвращалась в город, то снова остановилась на месте аварии. Там находились только полицейские. Она поинтересовалась судьбой животного. Но стражи порядка сказали, что такса сбежала снова в лес. Тогда волгоградка вместе с детьми отправилась на поиски.

- Мы искали долго, пес умудрился уйти далеко, - говорит волгоградка. - Он уже с трудом двигался. Я понимала, что без еды, без ухода, в холоде он обречен. Я с детства люблю животных, дома собака, две кошки, поэтому мы взяли его с собой: полицейские помогли уложить его в машину на простынку.

В городе Анна сразу же повезла песика в ветклинику. В первой не оказалось рентгена, а во второй снимок показал, что сломан таз. Нужна операция, стоимость которой около 16 тысяч рублей.

- Я многодетная мама, домохозяйка, у меня таких денег просто нет. Честно, я расплакалась от бессилия. Но потом собралась и написала пост в многодетный Волгоград, затем еще в одну группу. Просила помочь собрать средства на операцию – одна бы я не справилась.

Но все благополучно разрешилось уже к вечеру. Ветклиника обратилась в облздрав, чтобы сотрудники ведомства помогли найти хозяйку. И чиновники откликнулись: нашли родственников, которые связались и с больницей для животных и с Анной Остапенко. Сейчас такса под наблюдением врачей. Утром к ней приедут хозяева.