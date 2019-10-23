2019-10-23T21:52:34+03:00
Спорт

Плюс два гола и три очка: Ротор победил Луч на «Волгоград Арене»

Игра закончилась со счетом 2-0 [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ротор вышел на поле уверено и так же уверено победил.Ротор вышел на поле уверено и так же уверено победил.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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К матчу 19-го тура Олимп-Первенство ФНЛ «Ротор» подошел с 35-ю очками и на третьей строчке турнирной таблицы. Волгоградцы уже мечтают о премьер-лиге, поэтому встреча с аутсайдером турнира ФК «Луч», который занимает 14-ю строчку, их особо не пугала. Потому и игра прошла «по сценарию» сине-голубых и закончилась уверенной победой со счетом 2-0.

Фото СК "Ротор"

Фото СК "Ротор"

ДВЕ «ЧЕРНЫЕ ПАНТЕРЫ», СВИСТОК И ДВА ГОЛА

Несмотря на будний день, а игра выпала на среду 23 октября, на «Волгоград Арену» поддержать любимую команду пришли более 13-ти тысяч волгоградских болельщиков. И никто не пожалел о потраченном времени.

Матч этот был на редкость необычным. Во-первых, начался он с акции.

Матч начался с акции, посвященной 90-летию Льва Яшина. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч начался с акции, посвященной 90-летию Льва Яшина.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ротор» решил присоединиться к челенджу, который запустили команды премьер-лиги, и провести перед игрой акцию, посвященную 90-летию легендарного вратаря Льва Яшина.

Матч Ротор - Луч на "Волгоград Арене" начался с акции, посвященной Льву Яшину.Екатерина СИМОХИНА

Обе команды вышли на поле в специальных футболках, на которых был изображен самый знаменитый советский голкипер. А вратари команд даже примерили черные свитера и «яшинские» кепки, и стали похожи на «черных пантер» (именно такую кличку из-за формы дали при жизни Яшину).

Несмотря на будний день на стадион пришло более 13 тысяч болельщиков. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на будний день на стадион пришло более 13 тысяч болельщиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во-вторых, за первые десять минут игры сине-голубые успели забить два гола. Атаковать соперника подопечные Игоря Меньщикова начали сразу после стартового свистка арбитра. Уже на второй минуте заработали угловой, а на седьмой капитан команды Азат Байрыев забил первый гол.

Ротор разгромил Луч на Волгоград-Арене.Екатерина СИМОХИНА

Думаете, «Ротор» на этом остановился? Нет! Уже на 9-й минуте Мухаммад Султонов удваивает разрыв. Он точно реализовал пенальти и счет на табло стал 2-0.

На 24-й минуте Евгений Песегов мог забить и третий мяч, но вратарю удалось свести атаку на угловой.

ЛЛуч так и не смог переломить ход игры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЛЛуч так и не смог переломить ход игры.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИНТРИГИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Во втором тайме «Луч» активизировался в атаке и даже мог вернуть интригу, но не судьба. Не помогли исправить ситуацию даже четыре замены, которые сделал тренер соперников. К концу матча футболисты из Владивостока окончательно поникли и едва не пропустили еще два мяча от вышедшего на замену у волгоградцев Алексея Евсеева. Но счет так и остался неизменным - 2-0.

Фанаты ликовали - Ротор уверенно идет в премьер-лигу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фанаты ликовали - Ротор уверенно идет в премьер-лигу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фанаты ликовали. Они скандировали: "Только один город - Волгоград!"

Фанаты Ротора в Волгограде ликовали победу над ФК "Луч".Екатерина СИМОХИНА

Следующий матч в рамках 20-го тура Олимп-Первенство ФНЛ состоится 27 октября. ФК «Ротор» отправится в Иваново на встречу с ФК «Текстильщик».

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Ротор»: Нестеренко, Попов, Байрыев (к), Удалый, Ненахов, Султонов, Песегов, Фатуллаев, Ткачук (Алейник, 90), Горбунов (Николаев, 80), Муллин (Евсеев, 69). «Луч»: Пономаренко, Ботака, Насадюк (к) (Гордиенко, 74), Марущак, Катрич, Кротов, Абазов, Стеклов (Саламатов, 52), Пономаренко, Квеквескири (Носов, 46), Кутьин (Алиев, 58).

"Ротор" - "Луч": послематчевая пресс-конференция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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