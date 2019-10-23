Никто не кормит стариков как пленных немцев: в Волгограде рассказали про питание в соцучреждениях

«Ассортимент демагогии, перепутанных и искаженных фактов. Соцзащита позаботилась об инвалидах – получила ушат помоев», - возмущается глава благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина (фонд находится в Москве, занимается помощью домам престарелых и работает, в том числе, и с администрациями в разных регионах). Повод для негодования – десятки сообщений в СМИ с заголовками типа «волгоградские власти решили морить стариков голодом» или «паек как у пленных немцев и блокадников». После того, как ситуация вокруг нормативов питания в соцучреждениях Волгограда переросла в массовую истерию, даже общественники решили взять слово и разъяснить, как все происходит на самом деле.

Началось все с появления документа, опубликованного комитетом соцзащиты Волгоградской области о внесении изменений в приказ "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Волгоградской области". К нему прилагалась табличка с нормами питания граждан пожилого возраста и инвалидов. К примеру, в день пожилым полагается по 100 г хлеба белого и ржано-пшеничного, 20 г макарон, 250 – картофеля, 57 г куры и 76 – рыбы, 20 г масла и 5 – кондитерских изделий, и т.д. Дневная норма для молодых инвалидов чуть больше. Список продуктов большой – есть и молочка, и фрукты, и овощи, и какао. Этот документы вызвали настоящий взрыв в сети. Журналисты писали, что волгоградских стариков надо спасать от голода, раз им дают чайную ложку макарон в день.

Чиновники и общественники назвали это искажением фактов и клеветой. Во-первых, эти нормативы соцзащита взяла не с потолка: они действуют в стране с 2012 года. Весь этот длинный список продуктов - это недельный рацион при пятиразовом питании. Кто хотя бы неделю в своей жизни ходил в садик или водил туда своего ребенка, знает, что меню каждый день разное. Так же и для стариков, и для инвалидов: им не дают по чайной ложке творога каждый день, но, к примеру, пару раз в неделю готовят творожную запеканку. Так же и с гарниром: сегодня макароны, завтра пюре, послезавтра – тушеная капуста. Если умножить все эти граммы на 7 дней, то получается довольно разнообразное меню на неделю. Кроме того, как говорит глава областного комитета соцзащиты Светлана Юсубова, всегда предполагается добавка для тех, кто остался голоден.

Для чего вообще понадобилось вносить изменения в приказы, объяснили в фонде «Старость в радость».

- В Волгоградской области стали открывать центры сопровождаемого проживания и тренировочные квартиры для молодых инвалидов. Этих ребят выводят из ПНИ (психоневрологических интернатов, - прим.ред.) - уже 80 человек смогли так вывести. Ребята готовят сами, пенсию получают всю целиком на руки. Волгоградский Комитет соцзащиты на всякий случай, пока ребята еще учатся сами готовить, решили подстраховать их. И чтобы помочь этим ребятам, решили добавить им бесплатно еще помощь в дополнительном питании. Помощь эту закрепили нормативом, основанном на федеральных нормах, - говорит Елизавета Олескина.

В Волгоградской области в последние годы открыли 12 отделений дневного пребывания для пожилых людей с когнитивными нарушениями. Там люди с деменцией могут не только получить помощь специалистов, общение, но и поесть, даже если они проводят в центрах всего несколько часов в день. Нормы питания нужны в том числе и для этих центров.