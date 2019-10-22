Соцстрах возвращает 30% взносов на охрану труда

В Астраханской области самые опасные профессии у медиков, почтальонов, а также связанные с судостроением и судоремонтом. Как показывает статистика, в этих сферах чаще всего происходят несчастные случаи на производстве. Фонд социального страхования (ФСС) уделяет особое внимание реабилитации пострадавших и профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Этим темам был посвящен «круглый стол», который провели «КП» и ФСС.

ЧТО ПРИВОДИТ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ

Производственной травмой считается не только та, что получена работником непосредственно на территории предприятия при исполнении своих обязанностей. Но и та, что случилась в любом другом месте при выполнении указания работодателя, в командировке или по пути следования.

В Астраханской области причиной каждой пятой такой травмы становится неосторожность самого пострадавшего (21%). 11% травм - это нападения на сотрудников почтовой связи и участковых врачей, избиение охранников. На третьем месте - нарушения правил дорожного движения, которые приводят к ДТП (10%). И по 9% работников пострадали в результате ошибок в организации производства, в обучении безопасным приемам труда или из-за недостатков оборудования. На нарушение требований безопасности приходится 7%.

24% – прочие причины.

При наступлении несчастного случая на производстве работодатель обязан в течение суток уведомить отделение Фонда о случившемся. Главная цель ФСС - свести к минимуму последствия травмы, восстановить здоровье пострадавшего и вернуть его к труду.

- В целом по региону наблюдается тенденция снижения производственного травматизма. Если в 2017 году зарегистрировано 129 случаев, в 2018 году – 110, то по последним данным в 2019 году у нас 66 случаев, - сообщила управляющий Астраханским отделением ФСС Людмила Фофонова. - Тяжелых случаев также стало почти в три раза меньше.

Людмила Фофонова рассказала о госуслугах ФСС. Фото: Алексей Копаев.

При тяжелой степени травмы пострадавшие на производстве имеют право на оплату временной нетрудоспособности, стационарного, амбулаторного и санаторно-курортного лечения, при необходимости - технических средств реабилитации, переобучения и не только. Все расходы Фонд берет на себя.

- Но наша главная задача не работать с последствиями, а не допускать травм на производстве. Сейчас в России распространяется «Vision zero» - концепция нулевого травматизма. Безопасные и здоровые условия труда являются не только обязательством работодателя, но и оправдывают себя экономически. Поскольку инвестиции в охрану труда позволяют сохранить самое главное - жизнь и здоровье своих работников, - отметила Людмила Фофонова.

АПТЕЧКИ, СПЕЦОДЕЖДА И ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ

Немалую роль играет финансирование предупредительных мер. Каждый работодатель уплачивает страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер тарифа варьируется от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда в зависимости от класса профессионального риска. И ежегодно 20% уплаченных ранее взносов можно потратить на мероприятия по охране труда, то есть «на себя». Заявление можно подать лично, по почте, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг ежегодно до 1 августа.

- За последние пять лет страхователи стали активнее обращаться за средствами на охрану труда, - уточнила руководитель регионального отделения Фонда. – К тому же с 1 января 2019 года на эти цели можно потратить уже до 30% суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Основное условие увеличения процента возврата – направление не менее 10% страховых взносов по данному виду страхования на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

В этом году за финансированием предупредительных мер обратились 156 бюджетных организаций, 10 индивидуальных предпринимателей и 104 коммерческих предприятия. Общая сумма, одобренная ФСС, составляет 33 миллиона рублей.

Чаще всего эти средства направляют на проведение специальной оценки условий труда и медосмотров, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, аптечек, тахографов.

Если в прошлом году в санаторий предприятия направили всего восемь работников, то в 2019-м отдохнуть и подлечиться смогли сто человек, из них 74 астраханца предпенсионного возраста. На эти цели страхователи получили более трех миллионов рублей от ФСС.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Опытом по охране труда поделились предприятия региона. Например, в ООО «Газпром добыча Астрахань» выстроена действенная и эффективная система управления охраной труда. В 2018 году затраты предприятия на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний составили более 400 миллионов рублей. В среднем на каждого работника пришлось 44,5 тысячи рублей, в том числе 16,5 тысяч рублей на средства индивидуальной защиты.

Из 16 миллионов рублей, потраченных в 2018 году на обязательные медицинские осмотры,

4 миллиона рублей предприятию возместил ФСС. - Пожалуй, главным достижением в области производственной безопасности, результатом проводимых, в том числе при поддержке ФСС, мероприятий, является отсутствие случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за последние пять лет у работников Общества - считает ведущий инженер по охране труда ООО «Газпром добыча Астрахань» Виталий Алексеев. - На 2019 год обществу установлена максимально возможная скидка к страховому тарифу в размере 40%.

Виталий Алексеев лучший специалист по охране труда в ЮФО. Фото: Алексей Копаев.

В Обществе с ограниченной ответственностью "Газремонтресурс-Астрахань" (ООО "ГРР-А") в настоящее время трудятся более 1000 человек. Компания динамично и успешно развивается. Несмотря на относительную молодость, является одним из крупнейших специализированных строительно-монтажных предприятий Астраханской области.

Самый ценный актив ООО «ГРР-А» – это сотрудники. Компания убеждена, что успех ее бизнеса всецело зависит от работающих в ней людей.

Социальная политика ООО «ГРР-А» направлена на обеспечение защиты социально-трудовых прав своих сотрудников, охрану труда, сохранение здоровья и рациональное использование их профессионального потенциала. В рамках реализации социальной политики, в том числе проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой работникам установлены дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях. Для части персонала введена сокращенная рабочая неделя. Уделяется внимание и профилактике здоровья.

- В 2018 году 20% взносов возместили на проведение периодических медицинских осмотров, - отметила специалист по охране труда ООО «Газремонтресурс-Астрахань» Мария Михайлова.

Воспользовались здесь и нововведением. В этом году 11 сотрудников предприятия уже вернулись после санаторно-курортного лечения и с новыми силами приступили к работе. Сейчас еще 11 сотрудников предпенсионного возраста отправились в санаторий «Тинаки».

На данный момент Астраханское отделение ФСС оказывает 13 государственных услуг. Фото: Алексей Копаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Астраханской области

более 20 тысяч работодателей, зарегистрированных в Астраханском отделении Фонда

226 тысяч работников, из них 36 968 или 16% трудятся во вредных или опасных условиях труда

129 производственных травм зарегистрированы в 2017 году, 110 - в 2018, 66 - в 2019 году.

25 человек с тяжелыми травмами получили лечение за счет средств ФСС в 2017 году, по 9 человек - в 2018 и 2019.

270 страхователей подали заявление на финансирование предупредительных мер в 2019 году на общую сумму 33 миллиона рублей.

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