«ЕвроХим» инвестирует в безопасность

Вопросы промышленной безопасности и противоаварийной защиты горных выработок обсудили представители компании СУЭК и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» во время рабочей встречи на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината.

На Гремячинском ГОКе, который строит предприятие Андрея Мельниченко в Волгоградской области, действует единственный в Волгоградской области многофункциональный учебно-тренировочный комплекс для подразделений военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).

Комплекс предназначен для моделирования аварийных ситуаций и проведения тренировок личного состава ВГСЧ МЧС России с целью отработки навыков ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных горных выработках в условиях задымленности и наличия очагов горения. Занятия способствуют повышению физической работоспособности, тепловой и психологической устойчивости, формированию психологической готовности спасателей к действиям в экстремальных ситуациях.

Фото: ЕвроХим.

В процессе тренировок горноспасатели совершенствуют профессиональные навыки, учатся правильно применять знания и умения на практике. Моделируемые при тренировке ситуации максимально приближены к реальным условиям боевой работы, так как содержат элементы опасности, риска, максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволяет добиться от тренирующихся полного напряжения сил, умственных способностей и воли.

Дополнительную психологическую нагрузку на тренирующихся оказывает система звуковых и световых эффектов. Шумовое сопровождение при тренировке воспроизводит звуки, имитирующие обрушение конструкций, вспышку (взрыв) паров или газов, шум выходящего из трубопровода под давлением газа, крики «пострадавшего» и т.п.

При этом для удаления дыма предусмотрены система приточно-вытяжной вентиляции, управляемая с пульта управления.

Тренировочный комплекс отвечает всем рекомендациям МЧС России и требованиям безопасности при проведении тренировочных мероприятий. Поскольку при тренировках моделируются условия, максимально приближенные к реальным, то при проведении занятий особое внимание уделяется вопросам безопасности - используются различные системы контроля и мониторинга, которые позволяют исключить возможность возникновения аварийных ситуаций, повреждений и несчастных случаев. Пост управления тренировочным комплексом имеет расширенную систему видеонаблюдения, позволяющую отслеживать все события в учебной шахте и проводить качественный контроль учебного процесса. Пост совмещен с пунктом медицинского контроля, который, в свою очередь, предназначен для осмотра и подготовки тренирующихся к проведению физической тренировки, для контроля физиологических параметров тренирующихся и оказания экстренной медицинской помощи.

Фото: ЕвроХим.

Осмотром комплекса ВГСЧ посещение Гремячинского ГОКа не ограничилось. Представители СУЭК спустились в горные выработки, познакомились с производственным процессом, осмотрели рабочую технику рудника.

На итоговом совещании руководители профильных служб СУЭК и «ЕвроХим-ВолгаКалия» обменялись опытом и обсудили меры безопасности, применяемые на предприятиях.

СУЭК – крупнейшая угольная компания России. Масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, реализуемый в Котельниковском районе компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий», входит в число самых значимых инвестиционных проектов района. При этом инвестиции в безопасность производства, защиту жизней и здоровья людей – наиболее важный аспект производственных процессов обеих компаний.