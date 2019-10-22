2019-10-22T12:11:06+03:00
Общество

Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» покоряет профессиональные вершины

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» взяла на себя заботу по обучению и воспитанию специалистов, необходимых для стабильной работы предприятия
Поделиться:
Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
Изменить размер текста:

Гремячинский ГОК – уникален. И речь идет не только о богатстве запасов самого Гремячинского месторождения. Самобытность предприятия еще и в том, что оно выросло в степной местности, где основным занятием местных жителей во все времена было сельское хозяйство.

Опыт работы на производстве был лишь у незначительной части населения района. И в этих условиях компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» взяла на себя заботу по обучению и воспитанию специалистов, необходимых для стабильной работы предприятия.

Вчерашние аграрии, подсобные рабочие, механизаторы, получив необходимые знания в Учебном центре и пройдя стажировку, стали аппаратчиками, машинистами, слесарями, горнорабочими.

Еврохим - растём вместе.

Большое внимание и много ресурсов компания направляет на обучение и трудоустройство молодых специалистов.

На примере сильвинитовой обогатительной фабрики можно увидеть, что затраты предприятия окупаются с лихвой. Вчерашние молодые специалисты доказали свою заинтересованность, знания, компетентность и заполнили существовавшие вакансии в отделах и на участках фабрики. Молодые сотрудники развиваются и растут вместе с компанией. Необходимые навыки и знания они получают, работая в тесном контакте со старшими коллегами, перенимая их опыт.

Самые трудолюбивые и упорные из еврохимовской молодежи стремительно продвигаются по карьерной лестнице и за достаточно короткий срок, наработав необходимые навыки, проходят путь от молодого специалиста до руководителя. Теперь вчерашние молодые специалисты не только управляют технологическими процессами, но и несут ответственность за жизнь и здоровье подчиненных.

Три мастера участков сильвинитовой обогатительной фабрики, механик и начальник участка обогащения фабрики - такие ответственные должности компания доверила сотрудникам, принятым по программе «Молодой специалист».

Молодежь вносит значительный вклад в подготовку запуска 1-й очереди производства, которое, после выхода на проектную мощность, позволит предприятию выпускать 2,3 млн. т. хлористого калия в год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградцев просят не кидать опасные отходы в мусорный контейнер
Треть жителей Волгоградской области уже привили от гриппа
На Голодном построят современные биологические «очистные»
Астраханец залез по пояс в болото и не смог выбраться
В Волгограде бизнес-леди полгода не платила зарплату директору ее ресторана
Вернулась за вещами в горящий дом: под Волгоградом погибла мать четверых детей
В Волге у астраханских берегов насчитали 201 затонувшее судно
Mercedes-Benz и Lexus LX: в Волгограде угоняют люксовые иномарки
Волгоградцам предлагают посадить дерево в Волго-Ахтубинской пойме
Железнодорожники ответят за смерть мужчины на путях под Волгоградом
3 ноября 2019 Волгоград накроет «Ночь искусств»
Роскомнадзор с помощью космических аппаратов устроил помехи в телевизорах волгоградцев
Почтальон выдавала пенсию купюрами «банка приколов»
Проезд Дорожников станет светлее
Из-за непотушеной сигареты в огне сгорели два человека