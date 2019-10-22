2019-10-24T23:04:28+03:00
Общество

Совет молодых специалистов прошел обучение по командообразованию

Перспективных сотрудников ожидали различные упражнения для активного взаимодействия
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Фото: КТФото: КТ
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Совет молодых специалистов «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» принял участие в тренинге командного образования на турбазе «Белый ветер» в дубраве Волго-Ахтубинской поймы. Молодых и перспективных сотрудников ожидали различные упражнения для активного взаимодействия и командообразования.

Продемонстрировать ловкость, смекалку и сплоченность команды удалось 60 активным сотрудникам из разных подразделений. Им представилась возможность узнать друг друга лучше, завести рабочие контакты в неформальной обстановке.

«Концессии водоснабжения» имеют опыт проведения корпоративных тренингов: в прошлом году в выездной тимбилдинговой активности участвовали работники различных возрастов и уровней управления. Совместное решение игровых задач учит сотрудников и руководителей определять потенциал коллег, выстраивать продуктивное взаимодействие и делиться опытом.

В текущем году принято решение сфокусироваться именно на молодых специалистах. По словам заместителя директора по персоналу ООО «Концессии водоснабжения» Татьяны Зимаковой: «Подобные мероприятия являются значимой частью корпоративной культуры, а работа с молодыми специалистами - приоритетной в политике концессий. Мы привлекаем молодых специалистов к активному участию в жизни компании, к проведению мероприятий. Такая работа ценится и поощряется различными способами. Активность не останется незамеченной».

Спортивные и культурные события, в которых раскрываются таланты сотрудников, задают общий вектор мышления всему коллективу, стимулируют к развитию контактов, формируют новую модель поведения – открытость, готовность к эксперименту, новым знаниям и новому опыту. Для современного коммунального хозяйства это – жизненно важные понятия. Внедрение новых технологий требует и новых качеств профессионалов. Корпоративная политика концессионных компаний направлена на формирование этих качеств.

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