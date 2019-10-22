ДТП, пожары, отравления: в Волгоградской области число детских смертей увеличилось на треть

Представляя в Волгоградской областной думе свой ежегодный доклад региональный детский омбудсмен Нина Болдырева акцентировала внимание на том, что у нас делается все для обеспечения прав и интересов детей. Безусловно, положительные сдвиги есть: в регионе уменьшилось число детей-сирот - 97% ребят воспитываются приемными родителями, опекунами, усыновлены, переданы в патронатные семьи, у нас стало больше многодетных семей, снизилась на 18% в 2018-м году подростковая преступность… Вот только о проблемах говорят чиновники неохотно. А их хватает. Достаточно взглянуть на статистику гибели детей в результате несчастных случаев и от рук убийц. Если в 2017-м по этим причинам погибли в области 83 ребенка, то в 2018-м - уже 111 (+33%).

Главной причиной гибели детей остаются ДТП. Именно по вине неаккуратных водителей в 2018-м на дорогах погибли 24 ребенка. 12 из них - волгоградские ребята, еще 12 - дети из других регионов, которые попали в аварии с родителями, следуя по федеральным трассам через наш регион. Четыре ребенка погибли, когда переходили дорогу по «зебре».

Еще 16 детей сгорели на пожарах. Это в два раза больше, чем в 2017-м.

На третьем месте среди причин гибели несовершеннолетних - асфиксия.

Из отчета: «В 2018 году на территории региона зарегистрировано 16 случаев смерти детей от удушья (14,4% от общего количества погибших несовершеннолетних), что на 31,2% больше, чем в 2017 году. 14 из них - младенцы первого года жизни, которых неосторожные мамы придушили во сне».

К сожалению, есть и смертельные случаи суицидов среди подростков. 12 детей недоглядели, не услышали, не уберегли. Всем от 10 до 18-ти. И большая часть из них жили в полных благополучных семьях.

Еще 11 малышей в прошлом году погибли от рук горе-папаш и мамаш. Их убили. Столько же утонули в местных речках и озерах.

«Двое несовершеннолетних на территории Среднеахтубинского муниципального района и Краснооктябрьского района Волгограда захлебнулись при купании в детском надувном бассейне, оставшись без контроля со стороны родителей», - гласит информация в отчете омбудсмена.

Один подросток умер от переохлаждения в Волжском, один - в результате несчастного случая. Пять подростков скончались от употребления алкоголя и психотропных веществ. Трое задохнулись парами в выгребных ямах. Отравился грибами, погиб от удара электрическим током… Печальная статистика ужасает.

Но знаете, что самое тревожное в этом отчете? Что большинство семей, где произошли трагедии, никогда даже не попадали в поле зрения правоохранительных органов или соцслужб.

«В 2018 году гибель детей из семей, находящихся в социально опасном положении, зарегистрирована в 8 случаях из 111 (7,2% от общего количества фактов гибели). В остальных случаях дети воспитывались во внешне благополучных семьях», - значится в отчете.